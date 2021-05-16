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【台灣疫情】港府午夜起收緊台灣抵港者檢疫要求　未打疫苗需酒店強檢21天

社會 22:49 2021/05/16

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港府收緊台灣抵港者的檢疫要求。（資料圖片）

台灣疫情轉差，確診個案持續上升，港府今日（16日）宣布，5月17日午夜起，進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求。未完成接種疫苗的人士須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受4次檢測。已完成接種疫苗的人士則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受三次檢測，其後七天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。
　　 
港府宣布由5月17日零時零分起，收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求。所有在登機當天或之前14天曾逗留台灣的人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。

抵港後，他們須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車，前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。在相關要求下，非香港居民將不會獲准入境。
　　 
政府發言人表示：「政府亦正繼續密切監察多個不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要，調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。」

台灣今日（16日）新增207宗個案，當中206宗為本土病例，連續4日單日確診數字創新高。確診者包括90名男性及116名女性，年齡介乎5歲至65歲。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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