【青山醫院】體驗館展示隔離房內貌及精神病治療發展史　盼消除大眾誤解

▲ 館內展出俗稱「啤房」的隔離房，病人可在內短暫靜思。房門早年病房使用的真品，T型窗戶可讓醫護看到病人情況，亦可防止病人打破窗戶。（陳國峰攝）

今年是青山醫院60周年，一個甲子以來，社會對精神病亦有不同看法。以往不少人都認為「入得青山都嚴重精神病」，可能「有入無出」，但青山醫院院長林明醫生稱，隨着醫學進步，今時今日不少入院病人都可以出院，留院病人亦由30年前高峰期的2,300人，跌至現時約700人。院方近年更籌建「精神健康體驗館」，期望疫情過去後可盡快開放，進一步消除大眾對精神病人的誤解。

青山醫院在1961年正式開幕，之後經歷數次擴建，由1,000張病床逐步增至1,935張，在1988年更有歷來最多的2,337名病人。現任青山醫院及小欖醫院行政總監林明醫生憶述，他當年甫入行就要「1對200（病人）」，當時要照顧病人起居飲食已不容易，更難與病人建立關係。

精神病人林林總總，各有自己的故事。1999年入職的資深護師鄧志強稱，曾接觸過一名年輕病人「淨係返學前有幻覺」，醫生查問之後，原來因家人給予很大壓力，他不想返學惟有「扮病」，慨嘆「入到嚟未必個個有精神病，但都受壓力困擾」。

院方往後逐步推行以社區為本治療模式，先後推行毅置安居計劃和出院病人康復支援計劃，令不少病人都可重投社區。在本港不少醫院都面臨病床不足下，青山醫院反可減少病床數目至1,100張。林稱，目前急症精神病患入院平均30日就可出院，更稱病床「夠用有餘」。他笑言，治療精神病人的滿足感比一般病人更大，「醫好佢（病人），家人當你神咁拜」，精神科亦由昔日無人問津，到現時醫科生「爭住入」的專科。

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病人得以出院，社會的接納必不可少。林稱，醫院每5年都舉辦一次開放日，希望揭開醫院「神秘面紗」，「（市民）入嚟見到都係普通病房，唔覺得好似困住喺山洞」。院方籌建的「精神健康體驗館」早在2019年已落成，當中更設互動體驗室，讓參觀者體驗病人感受，但疫情未幾爆發，體驗館未能開放，今年亦未能舉辦開放日，林期望疫情過後，展館可早日開放，加強社會對精神病患認知。

體驗館展出多項展品，從中可看到本港精神病治療發展史。入展館前先走過長廊，牆上壁畫取自1964年粵語片《一夜恩情》一幕。當年男主角為知名的甘草演員周驄，戲中他駕車到荒蕪的青山醫院尋找失憶女友。多年來這種距離感令大眾對精神病有不少誤解；而昔日收容精神病患的「癲房」，名稱更反映社會充滿歧視，當年輕山區發展為新市鎮並改名屯門區，有居民認為正因外界對「青山」有偏見。

早年醫學界對精神病的診症及療法，如今聽起來亦見駭人，如上年紀50年代要診斷「梅毒上腦症」，醫生要用穿刺針刺入病人腰椎，抽取腦脊液分析；另醫護不時要用約束衣限制病人活動，避免他們自殘，但早年束衣設計臃腫，病人特別夏天時穿上難免不適，千禧年後的束衣則用磁力鎖，設計簡便，使用特製鎖匙亦可加強保安。

體驗館亦模擬昔日在青山醫院後山的「青山亭」，亭外有一副對聯「芳草有情青山不老 名花無恙亭院常存」，相傳由上世紀30年代著名劇作家「南海十三郎」江譽鏐所題，他晚年精神失常時曾入住青山，但對聯是否出自才子之手並無實證。青山亭最終在醫院重建期間拆卸，未能「亭院常存」，而對聯則在體驗館展出。

體驗館展出展品（部分）

青山醫院建築模型及建築演變

不同年代約束衣

早年醫院文書紀錄

醫療用具如腰椎穿刺針、腦電盪療法裝置

青山亭外對聯真跡

資料來源︰青山醫院

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記者：李卓謙