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【好老師獎】「惹火」班主任挽企跳學生性命　處理SEN生曾受傷「無頑劣學生只有等待被愛」

社會 00:00 2021/05/17

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獲「好老師獎」的吳嘉恩與學生打成一片，身後多名調皮學生在訪問當日也配合拍攝。（馮琪雅）

曾因處理有特殊教育需要（SEN）學生而在一個月內兩次工傷，於葵涌男校、天主教慈幼會伍少梅中學執教逾10年的吳嘉恩，自嘲是「惹火」班主任。

吳老師一直投入心力「陪伴」不少家庭破碎的基層學生，曾有學生企跳也第一時間想起她，傳來在天台「腳揈揈」的相片，吳老師當時心驚膽顫，定下神來反問學生「食咗飯未」，成功打開話題，挽救學生性命，再陪伴學生面對家庭問題，在吳老師的字典內：「沒有頑劣的學生，只有等待被愛的學生。」她是第9屆司徒華獎「好老師」得主之一。

與學生「打」成一片　獲司徒華獎「好老師」獎

吳嘉恩曾任6、7年賀卡編輯，其後因喜歡面對年輕人的工作，才轉到伍少梅中學，由教學助理做起，至今在該校工作逾10年，她一直秉持辦學團體慈幼會的精神陪伴學生，回想入行初時便有教師前輩指點她︰「『肥妹，唔好坐喺度，坐喺度教唔到書嘅，揸起枝羽毛球拍，落去同啲學生打波！』」本身不懂打羽毛球的她，便膽粗粗地執起球拍跟學生學打波，逐漸打成一片。

她現任中文科主任，亦是一名「惹火」班主任，同事笑言她任教的班別「特別多事」。近2、3年擔任初中班主任，班上特別多SEN生，「嗰班同學仔中一入嚟嗰陣，我頭一個月工傷咗兩次。」其中一次是一名過度活躍症學生在禮堂早會「瞓地」，她欲拉起學生，豈料對方放手，令她跌倒受傷。

她最深刻在2、3年前一個上課天，突然從WhatsApp收到一名中六生在大廈天台「腳揈揈」的相片。她當時「個心離一離」，立即跟同事商討如何應對，有社工教她回覆反問學生「食咗飯未」，隨即趕赴學生身處的大廈，社工估計「學生應該緊張我」，便再回覆道︰「Miss依家好肚餓，不如你同我落去食碗粉，食完再決定點先。」這招企圖擾亂學生視，最終成功邀學生落樓、陪她吃麵，再隨她回校接受輔導。她指校內劏房戶和單親家庭等學生比例高，該學年她共接獲兩名學生因家庭衝突和破碎問題而企跳。

學生問功課WhatsApp「叮」到晚　「多一句了解已經好唔同」

她說不少同事也不介意向學生提供自己的私人手機號碼，有時學生問功課的WhatsApp「叮」到晚上11時，「我們都希望陪伴學生成長，我諗無頑劣嘅學生，只有等待被愛嘅學生，多一句了解已經好唔同。」她說，如遇學生欠交功課，也會問多句「點解你交唔到」，或有機會從而得知學生面對的家庭問題等，「讓學生無論係企跳，定係屋企遇到疑難，都會打個電話或者msg過嚟。如果當佢哋有事仲識搵我哋，我覺得呢個就係教育嘅意義。」學生這份需要，亦成為她以教師為終身事業的動力。

教學方面，吳嘉恩克服怕昆蟲的恐懼，與生物科教師合作養曱甴及甲蟲等，跟學生在課堂上「玩蟲」，為提高學生學說明文的興趣；同校的生物科主任黃瑋俊則在校內設「生態實驗室」（eco lab），飼養龜和蛇等瀕危兩棲爬蟲類動物，成功融化學生的心，灌輸環保意識、尊重生命和責任感，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

天主教慈幼會伍少梅中學中文科主任吳嘉恩，獲頒第9屆司徒華獎好老師獎。（馮琪雅攝）

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