【司徒華獎】女教師克服恐懼與學生「玩蟲」教說明文　生物教師養瀕危龜蛇教尊重生命

▲ 天主教慈幼會伍少梅中學教師吳嘉恩（右）及黃瑋俊（左）合作推出創意教學方法，提升學生興趣，同獲司徒華獎。（馮琪雅攝）

作為男校的中文科主任，本身「勁驚」昆蟲的吳嘉恩為提升學生對學習說明文的興趣，竟與生物科教師合作養曱甴及甲蟲等，跟學生在課堂上「玩蟲」，教學生先觀察後作文，從中學習說明方式；而生物科主任黃瑋俊則在校內設「生態實驗室」（eco lab），飼養龜和蛇等瀕危兩棲爬蟲類動物，成功融化學生的心，令學生主動化身牠們的「剷屎官」，除灌輸環保意識，從中學習尊重生命和責任感。

第9屆司徒華獎共有10名師生獲獎，天主教慈幼會伍少梅中學的吳嘉恩和黃瑋俊分別獲得好老師和新晉教師獎。任教逾10年的吳嘉恩說，中文科說明文向來是最沉悶的單元，加上男生語文學習動機較弱，故她利用男生喜歡玩昆蟲等特性，與生物科教師合作，校本製作中一說明文單元課，帶學生參觀螢火蟲博物館，並設計教材講解不同品種蟑螂，教學生先觀察後作文，從中學習數字說明和舉例說明等，再讓學生從「昆蟲俠」身上學習品德情意。

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吳嘉恩直言自己「勁驚」昆蟲，其中文教師團隊9成都是女教師，「最初都俾人鬧」，但眼見學生更願意去翻查資料和發問，課堂亦由以往經常「零收視」，現在「全班都聽緊」，「老師落力咗，同學開心咗」，「我教了兩年但係完全記唔到（品種），但係教完出嚟啲細路全部記得」，她又以經典篇章《最苦與最樂》概括其心情，「當我哋做嘅時候最苦，學生最樂。」

吳嘉恩除提出創新「玩蟲」教學法，亦與學生打成一片，曾成功挽救企跳學生，詳情即看：【下一頁】

生態實驗室 灌輸尊重生命意識

黃瑋俊畢業後在校內任教近3年，為解決學生背誦困難，希望改變教師只在課室講書的傳統，故走出課室，本學年將學校獲贈的貨櫃改裝為生態實驗室，配合高中生物科及STEM活動等，種植多種植物，及領養瀕危物種，包括紅腿陸龜和球蟒等，灌輸尊重生命的意識。黃瑋俊希望推展環保教育，有學生由最初抗拒協助照顧動物，到自告奮勇做「鏟屎官」，亦有學生主動犧牲小息時間照顧動物，證明學生「上心」及有責任心。

同校多於1名教師獲獎 反映外界肯定

伍少梅中學校長李建文指過往同校多過1名教師獲獎的情況少見，反映外界對其教師表現的肯定，指校內學生學習差異大，任教不容易，認為教師不單在教學上有熱誠，亦十分主動關心學生。

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記者：馮琪雅