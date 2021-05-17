【幼兒鯁喉】幼童托兒所食飯鯁喉逾40秒　老師玩手機未察異常失救致死

▲ 老師只顧玩手機，未有察覺鯁喉孩子的異常。

小朋友鯁喉，若不立刻急救隨時致命。甘肅蘭州一間托兒所，早前就有幼童進餐時被食物鯁塞，然而負責老師卻在旁玩手機，經過逾40秒才察覺孩子的異常，上前查看，然而孩子經搶救數日後終不治死亡。

▲ 幼童的頭部後仰，然而老師玩手機未有發現。（影片截圖）

事發於4月12日，蘭州市城關區一間托兒所發生兒童鯁喉事件，從閉路電視畫面可見，當時所有小朋友都在進餐，惟坐近走廊的一名孩子疑被食物鯁塞，突然從座位上後仰，而在場的老師卻一直玩手機，曾3次經過幼童身邊都未有發現異常，中途有另一名老師從幼童後方經過，也沒有留意孩子的舉動。

直至40多秒後，玩手機的老師才發現孩子出事，即時呼叫其他老師協助處理，然而孩子送院後，搶救數天，終在4月16日早上不治。事發至今逾一個月，當地警方仍在調查事件，涉事教師已暫時停職。

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幼童氣道小易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞。他又指6個月大以上的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

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急救方法

遇上小朋友鯁塞，家長千萬不要慌張，把握黃金4分鐘，把孩子救活過來。TOPick過往邀請了香港紅十字會急救講師，示範為孩子進行急救的方法。

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同場加映： 嬰兒黃金急救4分鐘 香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

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責任編輯：王明芳