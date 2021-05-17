【姜B緋聞】姜濤曬與黃曦誼貼頭合照　力撐緋聞女友Candy：沒有做錯任何事情

▲ 姜濤曬與黃曦誼貼頭合照，力撐緋聞女友：「沒有做錯任何事。」

曾經公開表示從未拍過拖的人氣偶像姜濤，其初戀對象當然備受矚目。早前傳出姜濤與曾經合作音樂微電影的對手、現年19歲的Candy Wong（黃曦誼）戀上，最近女方更於MIRROR的演唱會擔任伴舞，雖然雙方已經否認戀事，但姜濤昨晚罕有地貼出二人合照力撐對方！

最近人氣一時無兩的偶像姜濤，剛結束了與隊友MIRROR於九展一連6場的演唱會後，工作依舊密密麻麻。在今日凌晨時份，姜濤罕有地在社交網站貼出與異性的貼頭合照，對象不是其經理人花姐（黃慧君），而是早前與他傳出緋聞的模特兒Candy Wong。

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▲ 姜濤於今日凌日發放與Candy的合照。（instagram圖片）

姜濤與Candy在照片中頭貼頭，二人露出靦腆微笑，姜濤標記了Candy並寫道：「一直被誤會，一直被攻擊。我知道這一行免不了這些，但至少不希望身邊的人因為我，而遭受到這種誤解和攻擊。這個小妹妹沒有做錯任何事情。」

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▲ Candy兩年前出道，現年19歲。（instagram圖片）

以「身邊的人」稱呼Candy之外，姜濤在文末還指緋聞女友這次的表演有100分，估計是指女方今次不避嫌地為MIRROR演唱會擔任伴舞的部份打分數。

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網民在姜濤帖文下的留言，大部份都是力撐二人，大讚姜B的護花舉動是真男人、暖心的行為，亦有人指姜B著實是非常善良、很為別人設想，不過暫時未見緋聞女友Candy讚好該則帖文。

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▲ Candy一出度就與姜濤合作音樂電影，又擔任對方MV女主角。（MV截圖）

現年19歲的Candy，原名黃曉文，後來改名黃曦誼，2019年參演ViuTV的音樂微電影《戀愛要在生日前》成為其出道作，在微電影中與姜濤及陳卓賢（Ian）合作而結緣，後來又為姜濤的MV《亞特蘭提斯》任女主角。早前再參演ViuTV五周年台慶特別單元劇《YOLO的練習曲》被廣為認識。

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▲ Candy（右）曾參演ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》。（instagram圖片）

於今年情人節，姜濤與MIRROR直播時曾自嘲：「不要找我這類人做男朋友。」同時有網民在直播留言，呼籲姜濤找回Candy。後來據報導所指，在情人節前夕，姜濤與Candy分別將同一個中環街景分享在各自的instagram限時動態，後於情人節當日，Candy Wong卻留言暗指自己被玩弄，因而傳出二人的緋聞並指雙方於情人節前夕分手。不過後來雙方已作回應，否認緋聞。

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