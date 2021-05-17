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【健康陷阱】40款芝士逾9成高脂或高鈉　「安怡」鈉含量最高日吃6片即超標

社會 11:28 2021/05/17

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40款芝士逾9成高脂或高鈉，「安怡」鈉含量最高日吃6片即超標。

消委會測試了40款天然及加工芝士樣本，發現九成樣本屬高脂或高鈉，當中18款同時屬高脂及高鈉。消委會指出，「安怡」高鈣較低脂加工芝士樣本的鈉含量最高，每100克達1,660毫克，若以一個成年人每日攝入2,000千卡計算，進食1片20.8克芝士，便會攝入約345毫克鈉，佔世衞建議的每日上限2,000毫克鈉約17%。消委會提醒市民，避免一次過進食多片芝士以免攝取過量鈉質。

消委會在去年12月至今年2月從超市、食材店及百貨公司的凍櫃及芝士專櫃搜集了40款芝士樣本，參考了香港食物安全中心的指引、聯合國食品法典委員會等標準，結果發現逾25款樣本屬高鈉水平，即每100克固體食物含超過600毫克鈉。以每100克計，加工芝士組別的平均鈉含量1,194毫克，比天然芝士組別的595毫克，高出1倍。

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測試結果亦顯示，逾7成樣本達到高脂食物的水平，即每100克食物含超過20克總脂肪。以每100克計算，天然芝士組別的總脂肪平均含量達26.7克，較加工芝士組別的22.6克，高出約15%。

「City’super」羊奶或山羊奶芝士樣本的總脂肪含量最高，達37.7克，一個成年人食用1份26克的芝士，便會攝入9.8克總脂肪，佔世衞的建議上限60克的約16%。另外，雖然「安怡」高鈣加工芝士及「芝司樂」較低脂芝士片高鈣起司樣本標示為「較低脂」，惟其總脂肪含量仍分別每100克達14克及13.4克，不屬「低脂」食物，即每100克食物含不超過3克總脂肪。

消委會提醒，部分芝士含一定分量的鈉和脂肪，消費者可選擇鈉和脂肪含量較低的產品。另外，由生乳製成的芝士和軟芝士存有微生物方面的食物安全風險，孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較弱的人士應避免食用。

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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