【10.1集結案】黎智英等10人被控案件今開審　部分被告擬認罪

▲ 何俊仁（左），蔡耀昌（中），楊森（右）。林宇翔攝

壹傳媒創辦人黎智英連同９名民主派人士，涉於2019年10.1國慶日參與未經准許的港島遊行，而被控煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪，案件今（17日）於區域法院開審。據了解，部分被告於開審前在庭外表示，大部分被告將承認控罪。

被告之一、民主黨前主席何俊仁指，他們正被政權抽後算帳，即使將要為10.1集會或6.4集會失去自由都不後悔，因失去自由，而使「更多市民能和平有序發聲，絕對義無反顧」。

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另一被前立法會議員楊森勉勵香港市民，要堅守自己的基本權利，不要放棄。蔡耀昌則指「不抗不卑，坦然面對，初心不改，信念長存」。

本案10名被告分別為陳皓桓（25歲，社民連組織幹事）、李卓人（64歲，職工盟秘書長）、梁國雄（65歲，自僱人士）、何俊仁（69歲，律師）、楊森（72歲，兼職大學教授）、何秀蘭（66歲，退休人士）、吳文遠（45歲，管理顧問）、黎智英（73歲，商人）、單仲偕（61歲，區議員）、蔡耀昌（54歲，社區組織幹事）。

10人被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪，控罪指他們於2019年10月1日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁4人另被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結。

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記者：陳卓欣