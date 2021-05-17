【消委會】逾5成兒童美術用品釋出有害金屬物質　7款蠟筆檢出「多環芳香烴」可致癌

▲ 消委會測試市面19款兒童美術用品，逾5成兒童美術用品釋出有害金屬物質。

消委會測試市面19款兒童美術用品，包括蠟筆和手指畫顏料，發現10款用品釋出有害金屬物質，當中3款的鋁遷移量超出將於5月更新的歐盟安全標準的上限，長期攝入過量有可能引致鋁肺病及透析性腦病綜合癥等慢性病。消委會亦發現8款蠟筆含「多環芳香烴」，其中7款含可能令人類致癌的物質「萘」，並具揮發性，可從呼吸吸入。

是次測試的19款兒童美術用品樣本，大部分均標示適用年齡為3歲以上，包括12款蠟筆及7款手指畫顏料。每款蠟筆樣本有6至12種顏色，每套售價由$10至$59；而每款手指畫顏料則有4至6種顏色，每套售價由$42至$148。

測試結果顯示，10款樣本檢出有害金屬遷移，當中3款的鋁遷移量超出即將於5月更新的歐盟安全標準的上限，包括「Caran d'Ache」半支裝水溶蠟筆的藍色蠟筆檢出量最高，達33,000ppm，超出歐盟安全標準的上限（5,625ppm）近5倍。消委會指，鋁或其化合物常用於日常用品中，其急性毒性較低，但長期攝入過量有可能引致鋁肺病及透析性腦病綜合癥等慢性病。

10款樣本檢出有害金屬遷移：

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此外，12款蠟筆樣本中，8款分別檢出1至4種多環芳香烴（PAHs），其中7款驗出可能令人類致癌的物質「萘」，含量介乎0.2ppm至 1.2ppm，檢出量最高的2款樣本(1.2ppm)，包括「Faber-Castell」Erasable Crayons和「Caran d 'Ach e」半支裝水溶蠟筆，均超出德國安全標準的上限（1ppm）。

7款驗出可能令人類致癌的物質「萘」：

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消委會建議，購買兒童美術用品時細閱包裝指示，了解當中可能含有的致敏成分，亦要減少幼童直接接觸蠟筆的時間，如果部分蠟筆分裂成小碎片，亦應盡快清理，以防幼童吸入或進食。

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責任編輯：陳子謙