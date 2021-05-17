【廖安麗前夫】常霖法師皈依11年憶出家原因　細女曾為父離開家庭耿耿於懐

▲ 原名葉青霖的青霖法師憶出家原因。

廖安麗前夫常霖法師（原名葉青霖）於2010年在台灣剃度出家，早前是他皈依11年，常霖法師接受港台車淑梅訪問，憶述當日辭親剃度的原因，他又自揭曾被幼女指出家之舉是自私，女兒因此耿耿於懷。

昨日（5月16日）是常霖法師出家紀念日，因此他指自己只有11歲。他指這11年的路並不平坦，距離明心見性還有很長的路，但覺察到自己的心是愈來愈自在。他形容：「我們都是嬰兒佛，嬰兒學行路時跌跌碰碰也不會放棄，只要持續練習，終有一天可以行走自如。」

▲ 青霖法師接受車淑梅訪問。（取自facebook）

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剃度時狂哭

曾是知名攝影師的葉青霖，當年突然出家令外間頗感突然，青霖法師向車淑梅解釋，雖然當時多份傳媒追訪，但其師傅勸他初出家不能太高調，故謝絕所有訪問，他至近年才開始向外憶述前塵。

常霖法師形容自己未出家前，雖然生意成功，又曾移民澳洲，但他仍感煩惱很多，自己過去常儲名錶、駕名車，但會因為弄髒心愛之門而不開心，內心感到就算上到天堂都未必開心。

▲ 2010年剃度出家。（取自facebook）

1994年葉青霖父親因末期肝癌，他在病床邊為父親讀佛經，開始接觸到佛教，之後曾短期出家，他憶述當時落髮便狂哭，覺得應該一早要出家。前妻廖安麗及兩位女兒曾覺得他只是「玩玩吓」，後來他跟廖安麗認真商量出家，廖安麗才說「估到會有呢一日。」

細女耿耿於懷

常霖法師割愛辭親，選擇出家皈依，外間感他拋棄家庭，常霖法師坦言，大女兒很早接受父親出家一家，認為每個人都有目標追求。

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可是他剃度兩年，始明白細女放不下心結，覺得父親離開家庭是自私行為，常霖法師指為此曾向女兒道歉，指自己並非自私，又稱修道之行是很辛勞，要住在鐵皮屋，但在困苦中找尋脫離煩惱的方法，之後可傳道分享經驗。

常霖法師又憶述，當年透過好友賈思樂邂逅廖安麗，覺得對方是好乖的女孩，之後慢慢認識到對方好處，婚後曾為了廖安麗戒煙。

現時出家，他稱跟廖安麗的關係變了師徒，她有問題便會請教自己，以前反而沒有那麼多坦誠機會。

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