【手機潮殼】香港品牌CASETiFY全球爆賣　聯乘時裝大師山本耀司手機殼今日上架

▲ CASETiFY X Yohji Yamamoto今日上架。(售價未定/圖片由品牌提供)

手提電話iPhone在市場上幾乎一支獨秀,同時亦為不少其他品牌製造商機。由港人吳培燊和楊子業建立的手機殼品牌CASETiFY是最好例子,品牌早於7年前就錄得70.2億元營業額,可以想像得到今天的營業額更勝從前。近年CASETiFY在本地開設6間專門店外,今個5月更會和三個品牌合作。

Yohji Yamamoto 牡丹花開

首先今日下午5 時正式上架的是和日本時裝大師Yohji Yamamoto推出聯乘手機殼,合共推出3個款式,除了大師手寫商標加雲石圖案機殼外,另外兩款採用了品牌由早年開,始經常沿用在服裝上的紅色牡丹花圖案,據說手機殼售價每個約$800,雖然比品牌同類型產品來得昂貴,但當想到在Yohji Yamamoto專門店裏一條褲子都可以索價$5,000多元起時,這一個可以日以繼夜地使用的手機殼的定價實在來得便宜。

Champion 手機上的動感

繼Yohji Yamamoto聯乘後,緊接而來將會於5月21日推出的CASETiFY X Champion聯乘系列,這個系列的手機殼設計來得別出心裁,部分款式找來Champion標誌性的Reverse Weave棉質運動球衣的面料製造,此外,系列還引伸到其他生活用品,包括AirPods保護殼、手機支架,甚至連不鏽鋼保溫瓶也包括在內,項目繁多,相信這亦是CASETiFY於未來在產品上步向生活化的最好例子。

David Shrigley 金句藝術家

不得不佩服CASETiFY一個月來推出3個聯乘系列,在5月25日上架的單位是CASETiFY X David Shrigley。David Shrigley是來自英國的視覺藝術家,他將幽默的語句例如We will probably be Ok、Fashion is stupid,配合玩味的風格呈現在手機殼、Apple Watch錶帶和其他電腦配件上,應該會吸引不少年青人注意。

產品查詢:3480 3281

記者:何偉雄