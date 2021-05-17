【消委會】代辦破產離婚「事務所」非專業法律服務　12間事務所非註冊律師行

▲ 消委會指不少「破產事務所」或「離婚事務所」實非律師行或律師事務所，存誤導之嫌。(資料圖片)

近年出現不少離婚或破產「代辦事務所」，消委會發現網上不少「事務所」網頁均標榜收費便宜、經驗豐富，聲稱提供「專業服務」，惟研究發現這些「事務所」實非律師行或律師事務所，存誤導之嫌，提醒消費者切勿掉以輕心，若當事人委託「事務所」代辦離婚或破產服務，聽信了一些錯誤的意見，可能因此未能取得最佳的法律保障或意見，甚至可能會觸犯法律。

▲ 消委會發現有破產和離婚事務所涉誤導消費者。(消委會提供)

消委會今年3月以神秘顧客身分，向12間提供辦理破產及／或離婚服務的「事務所」查詢收費及服務詳情，以了解辦理破產或離婚的相關程序和風險，並對其網站資料作出分析，發現這類「事務所」的網站透過多種手法作招徠，例如全部均以「事務所」作為機構名稱；明示或暗示提供法律諮詢服務；以「legal」字眼作為網址；於網頁當眼位置顯示正義女神像、法槌及／或 疑似法律書籍；部分更將「專業服務」作為招牌的一部分；甚至聲稱有家事法「專家」助陣等，容易令一般不熟悉法律的消費者產生誤會，以為是一間專業的法律事務所。

經查閱律師會的律師行註冊名單確認這12間「事務所」並非律師行，消委會向各 「事務所」查詢負責處理破產／離婚申請的職員資歷，7間聲稱可提供辦理破產服務的「事務所」中，全部負責人均不是律師或沒有回覆，當中有2間聲稱其負責人為會計師；有2間表示其負責人曾任破產主任，其中1間更強調其負責人曾在律師樓工作超過17年；有1間稱其負責人為「師爺」；其餘2間則沒有回答。 而5間聲稱提供辦理離婚服務的「事務所」中，有2間強調自己不是律師；稱自己為「師爺」或「家事專員」的各有1間；餘下1間則表示會交由一位專門處理離婚手續的同事跟進。

各「事務所」均以「價錢平、快捷、方便」為賣點，強調由律師行代辦需時較長，而且收費較為昂貴，又指申請破產所需文件及手續繁複，當事人難以處理。 不過消委會發現，不論是破產或離婚服務「事務所」，其主要職能純粹是擔當填 表角色，不能如律師行般提供監誓服務，又或代表欠債人出席破產聆訊。欠債人 即使委託「事務所」代為處理破產申請，當事人仍須於法庭聆訊當日自行上庭應 訊，「事務所」職員亦不會現身協助當事人。例如「事務所」在宣傳辦理破產服務時，聲稱的「全包」服務包括指導當事人應對法庭及債權人會議的提問，以協助當事人爭取保留最多收入作生活費。消委會提醒消費者，作出虛假申報、文書及／或宣誓均為刑事罪行，切勿以身試法。 至於聲稱可協助當事人令債權人即日停止追數，「事務所」亦沒有提供確實方法， 僅稱會代為通知相關銀行及財務公司等債權人有關其破產呈請。

代辦離婚「事務所」的收費亦有欠透明，例如若雙方同意離婚，並已經分居1年，收費介乎2,000元至4,500元，當中不包括法庭費用；若雙方同意離婚但分居 未滿1年，有1間須收取費用10,000元，但未有解釋原因；若雙方有未成年子女，有3間表明會另收填表費，以每名子女計，收費介乎1,000元至1,500元；有 2間則表示，即使雙方均對贍養費安排沒有異議，仍需另收填表費2,000元。若任何一 方就撫養權和贍養費安排提出異議，各「事務所」均聲稱可代為聘請律師，但收費另議。

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記者：蘇文軒