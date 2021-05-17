【光榮結業】女版「明哥」成本價經營良心飯店28年　32元平民自助餐不敵寒冬明年結業

▲ 32元平民自助餐不敵寒冬明年結業。

百物騰貴的香港，居然還有32元的任食自助餐？彩虹道街市熟食市場2樓一間良心飯店──順豐良心飯店開業28年，一直堅持低價提供任食的家常便菜，溫飽一班孤苦長者的身心。不過，疫情下生意大減，加上食環署計劃於明年3月關閉彩虹道街市，多姐表示飯店將光榮結業。

▲ 多姐(右)一直堅持以良心價經營飯店28年。(經濟日報資料庫)

順豐良心飯店開業至今28年，老闆良多姐一直堅持以良心價經營，即使通脹，亦只由最初的10元加到現在的32元。但疫情下，多姐指不少長者及熟客不再外出食飯，生意大減至原本的一、兩成。加上明年街市將會關閉，多姐也決定隨之結業。

無味精的家常菜

順豐良心飯店不只平價，菜式也十分豐富，多逾20款，如蒸肉餅、炆薯仔、粟米斑塊等，另有白飯和老火湯。多姐曾接受TOPick訪問時表示，堅持不用味精，務求令食客感受家的味道。每日清晨5時，她便與數位夥計回店舖準備，堅持多年。

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雖然多年來子女曾勸她退下來，但她仍堅持經營飯店，只因放不下街坊，

有熟客跟我說，『如果你不做，我們就沒有地方吃飯』，我希望幫到就幫。

即使有相鄰食肆建議多姐加價，但她一口拒絕，因考慮到顧客多是長者，加價會對他們造成負擔。同時見到有些長者來到沒錢買飯，便會免費給他們吃。

能否賺錢不重要，只要夠交租，夠出糧予夥計便可以，要我做義工都沒所謂。

免費派飯惠澤長者

後來，飯店更獲新世紀（黃氏）慈善基金贊助，向65歲以上的長者或殘障人士，免費派發180個飯盒。長者只要來登記一次，便可拿到飯券，逢星期三和五中午來到可領取一個飯盒。

可惜明年良心飯店將會告別。

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責任編輯：羅嘉欣