【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】

▲ 《開心速遞》重演林鍾一戰。

《愛‧回家之開心速遞》繼影射人氣組合MIRROR成員姜濤的角色蔥頭後又有新搞作，上周末《愛‧回家之開心速遞》「佐治的擂台」中，George（張明偉飾）和賈明昇（鄒兆霆飾）因口角而定下擂台決戰之約，疑似影射「富三代」鍾培生與林作的「林鍾一戰」。

▲ 現實「林鍾一戰」。（《經濟日報》照片）

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吸引林作贊助

《開心速遞》「佐治的擂台」播出後引起林作關注，劇情中講到George因不滿賈名昇（鄒兆霆飾） 搶走補習社學生，二人網上不斷罵戰，後來賈名昇到「天才聯盟補習社」理論，並向George下戰書，決定在擂台上決勝負，可是最後因火災令世紀一戰未能成事，劇情疑似是影射事件的主角林作，播出後並受到林作關注。

▲ George（張明偉飾）和賈明昇（鄒兆霆飾）決戰擂台。（影片截圖）

林作在個人社交媒體留言：「緊急致《愛·回家》編劇及導演 - 請聯絡我商討如何拍到下集扮林作嘅George KO對手。不排除幕後贊助。」

其後林作證實：「已經有人聯絡我啦。」，未知林作會否參與《開心速遞》製作。而真實的「林鍾一戰」票價由1,280元至28,800元。

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事實張明偉演出George一角，一向是以林作外型作為參考，張明偉最初繹此角色時，還特地邀林作見面取經，因此林作對此角有偏愛不難理解，未知他會否最終在《愛‧回家》粉墨登場呢？

鍾培生信心十足

早前鍾培生接受TOPick訪問時表示，林作身上毫無值得自己借鏡的地方，每事「半桶水」，不斷踩低別人抬高自己，行為非常惡劣。

▲ 林作備戰。（林作Facebook）

而「林鍾一戰」簽約記招後，林作談笑風生的態度令風向改變，甚至有網民讚林作EQ高。鍾培生直言從不在乎別人的看法：「如果嬉皮笑臉就是EQ高，好多時候民望較低的官員，甚麼都點頭微笑帶過，難道EQ又好高？不是嘛。他是個好無道德的人，始終邪不能勝正。」

▲ 鍾培生斷言林作無勝算。（取自 IG）

而鍾培生也在連登討論區回應網民，若林作勝出會拍片跪地稱對方契哥，為此鍾培生信心爆棚斷言林作無可能贏：「完全不會有機會發生。不過能夠給一班Haters和林作有個夢，6個月後被我去粉碎它，我好喜歡這樣。」

同場加映：鍾培生訪問