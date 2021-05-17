【智慧營運】輕鐵監督系統加新功能提防跟車太貼協助讓路　料今年第三季起全綫應用

▲ 輕鐵監督系統將增加新功能，包括監察跟車距離。(港鐵提供)

為配合智慧營運策略，港鐵自行研發出「綜合車速及位置監督系統」（iSPS），自2019年中起全綫應用在輕鐵上，利用全球定位系統及無綫射頻識別技術，輔助車長正確執行職務，如提示留意車速，並可讓管制人員實時監察輕鐵列車。港鐵指，iSPS在前綫間口碑不俗，意外宗數亦大減78%，目前正發展第二代功能包括「跟車距離」及「讓路監察」，預計今年第三季正式全綫應用。

港鐵iSPS系統結合了全球定位系統（GPS）及無綫射頻識別技術，原理是在列車上安裝定位儀和射頻識別閱讀器，以及透過輕鐵路軌範圍安裝的射頻標籤運作，取得相關列車車速及所在位置資料，再經4G網絡實時傳送至輕鐵控制中心，以達到實時監察的效果。目前功能包括，如輕鐵車速接近所行經路段的車速上限，系統將向車長發出語音提示；以及在列車駛至道岔時會提醒車長選擇正確道岔。

港鐵車務營運主管（西面網絡）張志強表示，港鐵發展iSPS至第二代增加2款新功能，分別是跟車距離及讓路監察功能，電腦會分析兩部列車的速度及位置，計算出兩車適當跟車距離，如後車車速過快，系統便會向車長作出提示；讓路功能原理亦類似，電腦會根據兩部列車的速度判斷進入路段的先後次序，並根據結果提醒後車車長作出讓路舉動。有關功能已完成測試並在列車上試運行，預計今年第三季會正式全綫應用。

張志強強調，系統只是輔助性質，只要車長保持良好駕駛態度，「系統基本上係透明」，而系統應用後效果不俗，涉及輕鐵的意外由2019年約23宗，跌至2020年的5宗，大幅下跌78%顯示系統有實際作用。他續指，由於輕鐵與其他道路使用者共同使用路面，團隊正研究運用影像運算分析監察交滙處潛在風險，以及在輕鐵月台加入偵測系統，當有乘客越過黃綫或誤墮路軌時，向車長作出預警。

另外，港鐵亦在輕鐵行駛範圍加設安全措施，包括增設智能燈柱、折曲屏障、在月台邊緣的車卡之間位置加設欄桿等，保障行人過路安全。

港鐵巴士方面，港鐵亦在19年引入巴士車隊監督系統（BFSS），同樣實時監察行駛中巴士的表現，未來盼做到當車長遇上突發事件而急剎時，會有廣播提示乘客，亦正試驗在樓梯間加裝提示器，加強行車安全表現。

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記者：蘇文軒