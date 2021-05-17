【消委會】代辦寵物移民公司報價籠統　運柴犬到澳洲報價2萬實際須付3.8萬元

▲ 不少家庭會考慮委託寵物移民公司代辦寵物移民手續。(資料圖片)

消委會向11間寵物移民公司索取代辦寵物貓和狗移居的報價資料，發現報價普遍過於籠統，最終的支出預算往往與基本報價相距甚遠，只有2間列出各項目主要收費，消費者難以比較不同報價和預算總開支。消委會提醒消費者揀選代辦寵物移民服務前，應先自行了解相關的程序 及各項實報實銷的基本開支，以便評估移民公司的收費是否合理。

消委會指，11間公司中，有9間提供代辦犬隻移居至澳洲的公司，基本報價和實際總開支差距15%至190%不等，主由是基本報價未必包括寵物的運費、隔離費，以及入口許可證費用等3項較大筆的開支，需由消費者自付或公司以實報實銷的方式向顧客收取。

以代辦1隻柴犬移居為例，報價最低的公司基本報價2萬元，但以實報實銷形式由顧客繳付上述3項合共3.8萬元的開支，消費者最終的總支出會較公司原先基本報價多接近兩倍；基本報價最高的一間公司為6.2萬元，顧客須額外自付近1萬元的寵物隔離費。消委會強調，一份詳細的報價表應列出全部服務項目及收費，訂明由公司或消費者承擔的費用，以至付款方式及明確的服務條款，有助減低因基本報價過於籠統而引致日後出現爭議的機會。

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記者：蘇文軒