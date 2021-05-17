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【本地展覽】深水埗文青聖地藝術展覽　藝術家Little ears重構名畫想像【內附地址】

休閒消費 12:11 2021/05/17

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Little ears首個藝術展覽《Awaken The Ears》

香港書法藝術家Little Ears一直關注文化及世界議題，近日舉辦首次藝術展覽，以《Awaken The Ears》為題，「Awaken」這個單字的意思是「喚醒」或「悟」。疫情打擊下，香港多個產業受到嚴重影響，我們的心理和生理都面對龐大的壓力，LittleEars透過是次展覽，希望通過創作不同傳奇人物 (愛因斯坦、梵高、戴珍珠耳環的少女、黑澤明等) 去喚醒大家的初心，忠於自我，發掘屬於自己的獨有光芒。

香港書法藝術家Little Ears(大會提供)

展覽將會展出《Awaken The Ears》一系列畫像，所有畫像都刻畫了人物的特徵，充滿張力。同時，展覽上有售本系列的三款上衣，亦有限量原作Prints、地氈和與MASKeeper聯乘的口罩收納夾發售。每位參加者均會獲贈展覽海報乙張。​​

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《Awaken The Ears》展覽

地點：深水埗大南街205號infectment

日期：5月15日至5月30日

時間：星期一至五 　13:00 - 20:00 / 星期六至日12:00 - 20:00

記者：曾嘉善

文娛藝術 展覽 深水埗 香港 梵高 黑澤明

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