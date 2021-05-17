  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (週一) 12:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】建造商會料最快月底推外展接種　暫以東九龍區地盤作試驗

社會 11:37 2021/05/17

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港建造商會會長林健榮透露，最快月底開展首個地盤試驗，暫時以東九龍區地盤為選址。（經濟日報資料圖片）

港府擬為建造業界、顧問公司及用事業機構等推行外展接種服務，香港建造商會會長林健榮透露，最快月底開展首個地盤試驗，暫時以東九龍區地盤為選址，每次亦只會提供一款疫苗接種；目前計劃為上午開工的工友，在下午提供接種，讓他們打針和休息後可以直接回家，毋須特意請假。

香港建造商會會長林健榮今日(17日)接受港台節目時提到，最快可於本月底開展首個地盤試驗，希望可於範圍較大的地盤提供外展接種，同時予周邊地盤工友來打針，提高地盤工人接種疫苗的便利度和效率；暫時先以東九龍區地盤為選址，每次亦只會提供一款疫苗接種。

他解釋，並非每個地盤都可提供接種服務，大型基建工程的地盤設備較好，包括具備大型會議室，有足夠空間作為外展接種疫苗的選址；又指承建商對外展接種服務反應積極，部分反映地盤工人表明支持，目前計劃為上午開工的工友，在下午提供接種，讓他們打針和休息後可以直接回家，毋須特意請假。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】55歲男機組人員俄羅斯接種疫苗後抵港確診感染　同日錄得少於5宗初步確診個案
14:53 2021/05/16
【新冠肺炎】55歲男機組人員俄羅斯接種疫苗後抵港確診感染　同日錄得少於5宗初步確診個案
【新冠疫苗】本港累計116萬人接種首劑疫苗　周六11人打針後不適送院1人留醫
22:20 2021/05/16
【新冠疫苗】本港累計116萬人接種首劑疫苗　周六11人打針後不適送院1人留醫
【台灣疫情】港府午夜起收緊台灣抵港者檢疫要求　未打疫苗需酒店強檢21天
22:49 2021/05/16
【台灣疫情】港府午夜起收緊台灣抵港者檢疫要求　未打疫苗需酒店強檢21天

你可能感興趣

【新冠肺炎】55歲男機組人員俄羅斯接種疫苗後抵港確診感染　同日錄得少於5宗初步確診個案
14:53 2021/05/16
【新冠肺炎】55歲男機組人員俄羅斯接種疫苗後抵港確診感染　同日錄得少於5宗初步確診個案
【新冠疫苗】本港累計116萬人接種首劑疫苗　周六11人打針後不適送院1人留醫
22:20 2021/05/16
【新冠疫苗】本港累計116萬人接種首劑疫苗　周六11人打針後不適送院1人留醫
【台灣疫情】港府午夜起收緊台灣抵港者檢疫要求　未打疫苗需酒店強檢21天
22:49 2021/05/16
【台灣疫情】港府午夜起收緊台灣抵港者檢疫要求　未打疫苗需酒店強檢21天
疫苗 新冠肺炎疫情 基建 建造

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等