【新冠疫苗】建造商會料最快月底推外展接種　暫以東九龍區地盤作試驗

▲ 港建造商會會長林健榮透露，最快月底開展首個地盤試驗，暫時以東九龍區地盤為選址。（經濟日報資料圖片）

港府擬為建造業界、顧問公司及用事業機構等推行外展接種服務，香港建造商會會長林健榮透露，最快月底開展首個地盤試驗，暫時以東九龍區地盤為選址，每次亦只會提供一款疫苗接種；目前計劃為上午開工的工友，在下午提供接種，讓他們打針和休息後可以直接回家，毋須特意請假。

香港建造商會會長林健榮今日(17日)接受港台節目時提到，最快可於本月底開展首個地盤試驗，希望可於範圍較大的地盤提供外展接種，同時予周邊地盤工友來打針，提高地盤工人接種疫苗的便利度和效率；暫時先以東九龍區地盤為選址，每次亦只會提供一款疫苗接種。

他解釋，並非每個地盤都可提供接種服務，大型基建工程的地盤設備較好，包括具備大型會議室，有足夠空間作為外展接種疫苗的選址；又指承建商對外展接種服務反應積極，部分反映地盤工人表明支持，目前計劃為上午開工的工友，在下午提供接種，讓他們打針和休息後可以直接回家，毋須特意請假。

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責任編輯：陳正怡