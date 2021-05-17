【未婚懷孕】22歲女大學生意外懷孕　男友反對休學一年養胎：返學同大肚有咩關係

▲ 一名22歲女大學生日前在網上發文，指自己意外懷孕，想休學一年但遭男友反對。

意外懷孕令人措手不及，一名22歲女大學生日前在網上討論區「Dcard」發文，指自己意外懷孕1個月，計劃休學1年養胎；怎料遭男友反對，指「返學同大肚有咩關係」。港女為此感到苦惱，詢問網民意見。

男友反對休學一年

港女在文中指出，自己意外懷孕1個月，雙方家人同意把小孩生下來。她指男友現年26歲，目前收入不錯，兩人計劃結婚，組織家庭。為了安心養胎，港女提議休學一年，待BB出生後再繼續完成學位，怎料遭男友反對，認為她即使懷孕亦可繼續上學。

港女坦言為此感到苦惱，指「好驚遲下會出現好多妊娠反應」，加上未知來年上課會否轉回面授形式，「如果喺屋企上堂，唔使行嚟行去會輕鬆好多」。

網民斥男友沒同理心

帖文引來網民討論，不少網民認為男友沒有同理心，「生仔前後都要好好照顧孕婦各方面，感覺生完仔男友態度會更加差」、「你男朋友好似唔多成熟同體貼」、「讀書、溫書、做功課咁忙有時仲要捱夜，咁對孕婦好咩？」。

有網民則勸樓主想清楚是否生BB，「依家一個月仲可以諗要唔要個BB，透過呢件事要睇埋男人反應，係咪真係對你好，否則你一世只會俾所有嘢綁住」、「有時唔係生咗就等於負責任，如果未準備好做父母又冇經濟能力，生咗只會成為你哋嘅壓力」。

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責任編輯：王明芳