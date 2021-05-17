【高級珠寶】Cartier全新系列歌頌大自然　以獨有鑲嵌法提升動物逼真度

▲ [Sur]Naturel高級珠寶系列18K白色黃金頸鏈及耳環，均鑲有枕形莫桑比克紅寶石、縞瑪瑙、長階梯形和切割明亮式切割圓鑽。（品牌提供）

寶石跟自然界關係密不可分，它得以形成，是經歷了數以十億年的地心溫度、壓力、水與地質活動等交替影響下而形成的寶石礦物，及後再被開採，並打造成燦爛奪目的珠寶。Cartier全新高級珠寶項目中的[SUR]NATUREL系列，靈感源自不受現實世界束縛的大自然，將寫實與抽象結合，令部分設計變得超現實，因此系列的名字中其實蘊含了「surreal」意思，展現獨有的美學魅力。

璀璨大自然

從[SUR]NATUREL系列的珠寶中，可感受到來自自然界美好的事物。當中一套珠寶便取材自植物的形態，鉑金頸鏈上鑲有1顆重18.57卡枕形粉紅色碧璽。一個多世紀以來，各類品種植物都在卡地亞的溫室中茁壯成長，品牌運用簡潔的線條、生機蓬勃的立體感或幾何形狀，時而抽象時而像真，而其驚為天人的逼真設計更能展示出藝術大師的工架。

▲ Panthere de Cartier系列鉑金頸鏈，鑲嵌14顆祖母綠、53顆縞瑪瑙豹紋、一顆縞瑪瑙豹鼻、一顆縞瑪瑙石、529顆明亮式切割圓鑽，共重11.39卡。（品牌提供）

除了植物，品牌設計師也愛抽取動物身上的表徵並化成設計細節，毛皮、羽毛、鱗片……都由閃爍珍貴的寶石來演繹，今回也可找到一套靈感來自蟒蛇鱗片的首飾，頸鏈鑲有極為罕見的12顆共重19.73卡的莫三比克紅寶石，幾何圖案構成抽象的鱗片，並加入黑色縞瑪瑙。19世紀時，蛇和蜥蜴的鱗片早就成為柔軟頸鏈的靈感來源，而當中的挑戰是如何呈現其蜿蜒曲折的身軀，但同時能提升寶石的璀璨度。

在[SUR]NATUREL系列以外，卡地亞的高級珠寶又豈能缺少卡地亞經典象徵的美洲豹。當豹身披上由閃爍美鑽鋪成的毛皮，當中總夾雜著由縞瑪瑙造成的豹紋，而眼睛則由祖母綠來演繹。

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對卡地亞而言，「工藝」的關鍵在於把「工」和「藝」彼此結合，因此獵豹的作品不但神態及造型逼真，工匠大師更運用品牌獨有的「毛髮鑲嵌法」專業工藝，將縞瑪瑙或藍寶石經以人手精準切割，勾勒出美洲豹的豹紋圖案，再由珠寶大師以金屬密釘圍繞寶石，使毛皮效果極致像真，這正是一件頂級珠寶的攝人魅力所在。

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記者︰梁靜詩