【台灣疫情】疫情急劇升溫醫療資源緊絀　有確診者吐血仍未等到救護車

▲ 台灣疫情急劇升溫醫療資源緊絀，有確診者吐血仍未等到救護車。

台灣疫情持續升溫，昨日（16日）新增206宗本土確診病例，個案急增對醫療系統構成壓力，新北市議員葉元之昨夜在社交媒體發文，指朋友公司的員工父母，在家接獲確診通知，但由中午等救護車等到晚上，父親已經吐血絲，都尚未就醫，可見醫療資源緊繃，呼籲民眾如非必要，不要去大醫院。

新北市議員葉元之在Facebook專頁發文，指該名員工媽媽曾在5月6日與萬華區確診者有接觸，翌日又與12人聚餐，結果兩天聚餐的朋友陸續傳出確診，他父母看到新聞後，在13日自行到醫院進行檢測，在昨日早上雙雙被通知確診。

由於該名員工和弟弟與父母同住，15日員工主動到萬華快篩站進行快速測試，但因額滿被拒，晚上遂到新北聯合醫院進行PCR（聚合酶連鎖反應）篩檢。雖然父母都確診，但該名員工一家四口還住在一起，並未一人一戶，染疫風險很高，但他並未被匡列。

在5月13日至15日，員工曾透過公司致電衛生部門，通報5月7日聚餐者有跟確診接觸，但未獲回應。而在確診前，他的父母都搭過捷運行動。葉元之表示，這些未被匡列者，造成社區傳播很大的風險，是防疫一大破口。

他續指，當地目前醫療資源吃緊，不僅是防疫救護車、病房、篩檢能量都達極限，呼籲民眾非必要別去醫院。

萬華區茶室被揭為「酒池肉林」

台灣昨日新增207宗個案，當中206宗為本土病例，連續4日單日確診數字創新高。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這些個案病發日從4月6日至5月15日，其中新北有97宗、其次是台北有89宗，當中14宗與台北市萬華區茶室和茶藝館有關。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：小朋友愛亂摸咬手暗藏細菌病毒 中醫教兒童防疫方法

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣