【新冠肺炎】消息：今日無感染源頭不明個案　下午不設疫情記者會

▲ 本港新冠肺炎疫情放緩。

本港新冠肺炎疫情放緩，消息指今日(17日)沒有新增感染源頭不明個案，衞生防護中心和醫管局下午不會設疫情記者會交代。

昨日(16日)新增4宗新冠肺炎確診個案，，有3宗輸入個案，餘下一宗為與早前確診個案有流行病學關連，涉及一名4個月大男嬰，一直未有病徵，與本地個案有流行病學關連，屬確診變種病毒女護士胞兄(個案編號：11815)的兒子，同樣檢出變種病毒N501Y及E484K，患嬰母親及祖母早前亦自後確診。詳情請見【下一頁】

餘下3宗輸入個案，分別從俄羅斯、印度及印尼抵港，早前確診第11801宗的29歲華大基因男員工，經最新流行病學調查後，獲衞生防護中心剔除，其確診編號將由今日俄羅斯抵港患者取代。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡