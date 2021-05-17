【商場活動】K11 Art Mall「GONG MUD講物」企劃掀起藝文風　遊覽小店＋展覽＋市集3大主題

▲ K11 Art Mall的中庭有不少攤檔。(相片來源︰K11 Art Mall)

住於尖沙咀的K11 Art Mall時有新搞作，今期就以「GONG MUD 講物」企劃，推出藝文風，3有主題有小店、展覽及市集幾個部份，集合過千本地藝術力量，周末不妨閒逛一下。

▲ K11 Natural有不同的小店。(相片來源︰K11 Art Mall)

探店尋寶 鬧市中的「漫息空間」

K11 Art Mall內有閙市中的「漫息空間」- K11 Natural以一家一家小店散落在不同角落，任由故事點滴拼湊成一塊尋寶地圖。從發掘一系列生活、美食的隱世小店，讓人在這個喘息空間調整理想生活步伐。8,000呎內集齊多間充滿故事的小店，包括全港唯一日系co-working cafe - HOW TO LIVE WELL、全球搜羅復古選物店 966 Time Traveller 等，從中可認識城市中的大小故事。

▲ K11 Natural內有多間充滿故事的小店。(相片來源︰K11 Art Mall)

藝術展覽 你的《日．紙》如何?

K11 Art Mall今次邀請本地四大院校及不同文化者舉行一系列「藝術展覽」，包括由香港設計中心展出的Design For Asia Awards (DFA) 一次睇盡60多件香港及亞洲得獎者設計真身；由49位香港教育大學學生大玩 ASMR 及廣東歌，展現《日．紙》紙藝展覽︰作為藝術創作媒介，善用親自收集的過萬張回收紙張、紙皮及雜誌等，再配合ASMR、AR等技術，以雕、刻、貼、塑等方式，呈現由學生創作的繪畫雕塑藝術品。

▲ 香港設計中心展出的Design For Asia Awards (DFA) 一次睇盡60多件香港及亞洲得獎者設計。(相片來源︰K11 Art Mall)

▲ 《日．紙》紙藝展覽 (相片來源︰K11 Art Mall)

《日．紙》藝術展

日期：即日至5月30日

時間：11am至10pm

地點： chi K11 藝術空間 (B2/F Shop B207)

收費：免費

週末市集 齊集本地插畫KOL作品

此外，K11 Art Mall在每個週末都有齊集本地最強插畫 KOL 的期間限定市集，必買走搞笑路線的東尼電機、DDED 等吸睛創意商品。另外也有本地著名插畫家「麥東記 DONMAK & CO.」由 K11 Art Mall 出發，製作獨家尖沙咀遊歷地圖， 有 K11 App 線上及紙本地圖可以玩，帶你遊遍尖沙咀的隱世角落，讓你以藝術、文化及社區的視角，重新認識別具溫度的尖沙咀大歷史與小故事。

GONG MUD 講物 週末市集

日期： 5月22至23日、5月29至30日(逢星期六、日)

時間：上午11時－晚上9時

地點： K11 Art Mall 1 樓及 2 樓走廊

▲ 週末手作市集東尼電機的製品。(相片來源︰K11 Art Mall)

▲ 市集中食物研究所的出品。(相片來源︰K11 Art Mall)

記者︰馮柏偉