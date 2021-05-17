【明星創業】盛勁為公屋出身大學半工讀慣打逆境波　機師夢碎創業賣點心開業半年有微利

▲ 曾為港龍副機師的盛勁為，在疫情下淪為失業一族，但他自言並非人生低潮，自小家貧住公屋的他，已經捱慣，現在除了創業賣點心外，還加入娛樂圈，實行多線發展。

疫情影響各行各業，航空業更是首當其衝，一度淪為失業一族的盛勁為，絕不坐以待斃，毅然決定逆市創業，孤注一擲投資6位數開點心店。駕駛飛機對他而言駕輕就熟，做生意卻是初哥一名，但他能屈能伸，不介意由低做起，洗碗、侍應一腳踢，默默耕耘裝備自己，展望他日重新啟航。

▲ 現年31歲的盛勁為，曾是港龍航空的副機師，去年年底疫市創業，在元朗圍村開設點心店「盛坊點心」。(黃建輝攝)

31歲的盛勁為曾是國泰港龍航空副機師，其人生路並非一帆風順，從小就要面對在逆境中求生存。自小家境清貧的他，一家六口共住公屋，小學時期需申請書簿津貼，直至讀入香港大學，學費也要靠助學金及自己做兼職的薪水，因此他要比别人更加努力，才能有所成就。他直言去年失業並非人生最低潮期：

我從來都不是高點起步，對比以前，能夠成為機師已經是好大進步，去年失業只是人生空窗期，使我暫時停下來嘗試其他行業。

大學畢業後，他認為其冷靜的性格適合擔任機師，且具有挑戰性，於是下定決心投考機師。可是，其衝上雲霄的過程可謂一波三折，他連續考了三次才成功考上機師，正當以為迎來曙光時，卻只享受到短短4年的飛行樂趣，事業因疫情而停擺。

回想最難忘的飛行經歷，他說：「公司以前容許機師的父母全程入駕駛艙，爸爸首次坐上自己駕駛的飛機，親眼看着由起飛、巡航、降落，最滿足莫過於讓他為我感到驕傲。我特意選擇飛到廈門，屬短程航班，因為怕他全程坐在駕駛艙很辛苦。」原本身為副機師的他，期望未來疫情穩定後，有機會延續飛行夢，由副機長升為機長。

去年，他迫於無奈轉換跑道，挑戰了從未嘗試的行業——娛樂圈，參加無綫舉辦的節目《衝上雲霄大選》，最終比賽獲得亞軍，於疫境中開展新路向，轉型成為藝人。他坦言從中得著良多，尤其性格變得謙虛：「以前機師這個行業，或多或少令我有自豪感，甚至可能有點驕傲，但入娛樂圈後，我意識到自己只是一粒塵，很多事情都輪不到我控制。」

▲ 主持飲食節目。（FB圖片）

早前他更踩入飲食界，與其堂哥及另一拍檔合資，將一間荒廢已久的老村屋，改造成一間中式點心店。餐廳選址元朗的原因是，圍村一帶都沒有任何餐廳，飲食選擇極少，因此他希望提供落腳點給村民歎一盅兩件。該點心店裝潢古色古香、價錢親民，成為美食沙漠中的綠洲。由於主打老人家市場，故暫不打算加入新式創意點心，但他透露正在計劃晚市特設惹味雞煲，除了增加生意來源外，也讓村民有多一個選擇。

創業，對他來說，就像是一場冒險。他投資了約6位數字，開業不足半年便已回本，暫時更賺取少許利潤。

對於首次做生意，我都頗為樂觀，因為我十分相信另外兩位拍檔的能力，所以能在短時間已經回本，絕對是他們的功勞，暫時餐廳都有賺少少，尚算足夠維持生計。

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對投資抱持謹慎的他，確保生意拍檔或範疇有一定的熟悉度，才敢放手一試。合夥經營需要各盡其能、分工合作，而他則負責宣傳、打雜、侍應、收銀及洗碗工作，過程中三人難免出現意見分歧，但他笑指自己比較聽話。「三人之中有一個人主導意見，始終我在創業上經驗尚淺，現階段都是學習為主，從中學到如何營運一間餐廳、收支平衡等。」

▲ 盛勁為從無做生意經驗，在點心店籨低做起，抹桌子、執拾一腳踢。（被訪者提供）

點心店是他踏進商界的第一步，從未做過生意的他，勇於面對挑戰，一邊做一邊學。雖然是生意初哥，但他愈做愈有興趣，並萌生做其他生意的念頭，期望主導權掌握在自己手中。

這次創業經驗令我明白到，原來我可以主動去做某些事情，因為大學畢業之後，我一直都是打工仔，好多時候都是被動的。現在，我思維上有不同的轉變，只要你夠膽冒上一定的風險，就會換來賺錢的機會。

記者：曾嘉善