【自私新抱】台灣疫情嚴峻新北巿「重災」　懷孕新抱欲帶大仔探奶奶兼報喜

▲ 台灣一名懷孕新抱欲帶大仔前往新北市探望奶奶，遭醫生怒轟她是豬隊友。

台灣疫情嚴峻，今日（17日）新增335例確診病例，當中 333 例本土個案，為疫情以來最高，台北和新北兩市日前已將防疫等級提升至第三級。台灣婦產科醫生蘇怡寧近日於社交平台分享，一名懷孕新抱欲帶大仔前往新北市探望奶奶，私訊詢問他是否建議，蘇醫生怒轟她是豬隊友，直斥「不要這麼自私」。

想讓居新北市奶奶看孫

台灣婦產科醫生蘇怡寧昨日（16日）於facebook發帖，公開與該名孕婦的對話截圖，她指自己正懷有第二胎，問醫生「如果我在別縣市，會建議前往新北嗎？」，並表示︰

老公說婆婆（奶奶）想看孫子，跟要去跟婆婆（奶奶）說這個喜訊。

蘇醫生在對話中建議她減少不必要的移動，並反問對方「你婆婆（奶奶）是婦產科醫師嗎？你需要當面給她檢查你有沒有懷孕嗎？手機說不行嗎？」對方強調奶奶想看孫兒。

醫生怒轟︰不要這麼自私

其後蘇醫生公開了這名孕婦的來函，坦言她想做的就是不必要的移動，只為了讓奶奶看孫兒。蘇醫生對此感到生氣，認為現階段台灣疫情緊張，「要看孫子視訊開一下很難嗎」，以免不幸染疫連累大家被隔離，他寫道︰

大家都忍一下，這樣以後要看的機會才會比較多，不然有可能就只能等到天堂才能再相見了。

他稱醫護人員因接觸確診者不敢回家，而被迫與家人隔離，可是孕婦卻想為奶奶看孫而冒險，怒斥「可不可以不要那麼自私」。當醫護人員硬著頭皮為大家堅守崗位，他促請大家乖乖留在家裡，別四處亂跑。最後，他感慨︰

豬隊友越少我們越快撐過去的機會就越高，豬隊友越多我們大家就一起死。

網民批無知害己害人

帖文引起網民熱議，大多批評新抱的無知，在疫情危急關頭只想著給奶奶看孫及報喜，如此想法害己害人，也非常自私，而且老人抵抗力較弱，一旦有任何不測，後果不堪設想。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳