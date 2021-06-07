【小學試題】小五中文名校精選試題答案　 閲讀理解認識「車仔麵」歷史

▲ 小五中文名校精選試題答案。

教育局宣布，全港學校可在5月24日起，恢復半天面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小五中文練習參考答案︰

一、

1. 基礎

2. 經營

3. B

4. B

5. 因為一旦被抓，手推車就會被充公，因此要用廉價材料去減少損失。

6. 因為當人的生活水平變高後，對食物味道和衛生要求也隨之提高，他們不願意在骯髒的馬路邊吃飯。（或相似答案）

7. 學生自由作答，參考答案如下：

我會嘗試路邊攤檔的車仔麵。因為這樣可以體驗以前的人坐在木頭車旁吃飯的滋味。/我不會嘗試路邊攤檔的車仔麵。因為衛生情況欠佳，加上他們是無牌經營，我擔心吃後會拉肚子。

二、

1. 你知道什麼是劍齒虎嗎？牠是史前時期出現的一種猛獸，屬於貓科動物。

2. 天文台預報這週寒流襲港，政府宣佈開放全港九新界的避寒中心供人避寒。

3. 現在科技發達，我們應善用它帶給我們的好處，而非單純用於玩樂上。

4. 運動雖然有益，但記住要量力而為，避免對身體造成過度傷害。

三、

答案由「一學趣教育中心」提供。

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