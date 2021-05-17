【台灣疫情】籲向世界示範2周內解除三級警戒　台灣民眾齊心留家抗疫「自主封城」

▲ 台灣民眾齊心留家抗疫「自主封城」。

台灣新冠肺炎疫情反彈，昨（16日）單日新增206宗本土確診個案，行政院15日起宣布「雙北」升為三級防疫警戒。雖然並無宣佈封城，但台灣民眾已紛紛留在家中抗疫，自發「封城」，不少鬧區、夜市、捷運站、公車都變得空蕩。有網民更呼籲要向世界示範，2周內解除三級警戒。

▲ 網民指這是有生以來遇過人最少的信義區，三級警戒第一晚自動空城。(圖片來源：信義區三兩事)

台灣目前以台北和新北市為疫情「重災區」，台北市市長柯文哲呼籲民眾「沒事給我待在家裏」、外出戴口罩。民眾都十分團結「聽話」，紛紛選擇在家抗疫，以至出現「自主封城」的現象。

▲ 士林夜市人流大減。(圖片來源：路上觀察學院)

從台灣網民分享的「空城照」可見，信義商業區、西門町、饒河街夜市、士林夜市、各大百貨公司等都變得空蕩蕩，只有零星幾個人。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

亦有網友分享台北車站、台北捷運、公車、高鐵的照片表示，即使在繁忙時段，人流都十分稀疏，甚至出現一人包車的景象。

▲ 網民表示10年來第1次見台北板南線空無一人。(圖片來源：路上觀察學院)

剛下班是我眼花嗎？來台北接近10年，第一次看到板南線空盪盪，轉過頭只有我下車，難免有些害怕。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

據悉，台北捷運平均每日約有200萬人次搭乘，但宣布雙北疫情警戒升為第三級後，運量急遽下滑至59萬人次，相比於上周六同期的159萬人次，整整減少了100萬人次，可見民眾防疫的決心。

有台灣網民更在Twitter發文呼籲：「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩週內解除三級」，口號帖文一出就得到大量網民支持。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣