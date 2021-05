【皇室風暴】哈里形容皇室生活猶如動物園　在父親養育中承受「痛苦與折磨」

▲ 哈里形容皇室生活猶如置身動物園,任人觀賞。

英國哈里王子與夫人梅根,繼早前接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪,大爆皇室內幕後,哈里近日又在美國男星謝潑德(Dax Shepard)的串流播客(podcast)節目中,形容自己從小到大都像在動物園生活,更指在父親查理斯的養育中「承受痛苦和折磨」,故在20歲時已萌生離開皇室的念頭。

36歲的哈里王子與梅根自淡出皇室後定居美國加州,哈里於上周四(13日)參與美國男星謝潑德的串流播客節目中,宣傳與奧花雲費(Oprah Winfrey)合作、即將播出的紀錄片「你看不見的我」(The Me You Can't See)。

▲ 哈里形容皇室生活像在動物園。(AFP圖片)

20歲已想離開皇室

在節目中,哈里再次談及皇室生活,形容就像荷里活電影《真人Show》(The Truman Show)和動物園的混合體。電影《真人Show》是一部在1998年上映的美國電影,主角楚門的生活是由實境節目建構出來,更播放給全球數十萬觀眾。楚門在得悉真相後,不惜一切代價走出這虛擬的世界。

哈里又大談自己的童年經歷,他表示自己在約20歲時已想離開皇室,當時他想起已故母親戴安娜王妃的經歷,明白自己根本不想履行王室的公職,他認為自己在人前強顏歡笑,人後只能默默忍受,同時逐漸了解皇室的運動和經營模式,更不希望自己是一份子,

我不想要這份工作,我不想在這裡。看看它(皇室)對我母親做了甚麼。

他提及,人生中感到最無助的3個重要時候,包括幼時與母親坐在汽車後座並被狗仔隊追趕時;在阿富汗搭乘阿帕契直升機時;還有與妻子在一起時。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

赴美為打破痛苦循環

如今成為人父的哈里,認為自己帶著妻兒搬到美國加州,是為了打破「痛苦與煎熬」的家族循環。他批評父親查理斯的養育方式令他飽受痛苦,又認為查理斯的育兒方式是「他怎麼被對待,就怎樣對我」,即間接批評英女王伊利沙白二世及已故王夫菲臘親王。

哈里又稱,不希望兒子阿奇(Archie)經歷這些苦楚,

我不想指摘任何人,但肯定與教養方式有關,若我因為父母而遭受痛苦和折磨,我一定要打破這個循環,不能傳下去。

而在一家三口搬到加州後,哈里形容感覺更自由,能真正抬起頭,感覺一切都不同,並可以用單車載著兒子自在地兜風,而他和懷孕的梅根,亦期望迎接女兒的到來。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

白金漢宮員工:不應擁王子頭銜

英國媒體報道,白金漢宮的員工對於哈利的發言感到「訝異與背叛」,難以諒解他竟在菲臘親王下葬沒多久後,對英女王做出如此不敬的發言,更認為若他真的不喜歡皇室,就不應該擁有王子頭銜。

哈里與梅根在3月時,已接受美國名嘴兼好友奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪,當時梅根對英國皇室作出多項指控,包括被禁聲、宣稱兒子疑因膚色不獲王子頭銜,甚至被大嫂凱特(Kate Middleton)弄哭,事件令她從此遭到「人格謀殺」,負面情緒積累下,令她曾萌生自殺念頭。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映:鄧藹霖因兒子一幅畫誓做「四不」媽媽

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊:https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

責任編輯:王明芳