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【台灣疫情】影視業停工令復出頭炮受阻　許志安台北提早返港接受隔離

娛樂 13:43 2021/05/17

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台灣疫情大爆發許志安提早回港。

許志安自與黃心穎爆出「安心出軌」事件後形象插水，許志安有幸獲太太鄭秀文支持走過低谷，重新出發，上月並到台灣拍劇，可是卻因遇上台灣疫情大爆發，令安仔提早返港。

「安心出軌」事件震驚娛樂圈。（IG圖片）

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頭炮復出受阻

據台灣傳媒報導，許志安到台灣拍攝為劇集《接招吧！製作人》為頭炮復出工作，重新開展演藝事業。卻因台灣疫情大爆發，台北、新北即時起實施三級警戒，限聚令室內5人、室外10人，傳不少雙北拍攝的劇組因限聚令而停拍。

太太力撐復出。（IG圖片）

據悉劇組較早前因擔心疫情失控，所以將許志安的戲份提前拍攝，傳許志安已經完成拍攝並提早回港避疫，目前回港後正在防疫隔離。

許志安在離港前曾接受媒體訪問，稱會努力做運動，以最佳狀態開工。被問到太太鄭秀文會否來台灣探班，安仔指鄭秀文不會到台灣。

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黃子佼取消婚禮

另外，台灣因疫情反彈，令到演藝界工作大部分停頓，戲院等娛樂場所亦要暫停休業。不少藝人工作亦要擱置。

如台灣藝人黃子佼與太太孟耿如原定在5月16日舉行家宴慶祝結婚，無奈受疫情影響，要將家宴、婚禮派對全部取消，黃子佼唯有將婚禮上播出的影片放上社交平台。

二人都是愛狗之人。（Facebook圖片）

黃子佼為影片配文：「大家防疫辛苦，繼續努力。所有抗疫人士謝謝您們，在此分享本來婚禮上面的2018年帶狗去拍婚紗，側拍畫面與當日的小訪談，原定宴會上撥（播）改在臉書，在非常時期人心惶惶之時，希望能為各位帶來點撫慰，妙的是耿如之前竟然騙我，差點我就翻臉誤會...總之..看了就知道啦！打擾好久真的很不好意思,放心放心真的快落幕了啦！」

黃子佼與太太孟耿如。（Facebook圖片）

太太孟耿如也在Facebook發文：「好好好，我們真的不再洗版了，原諒我們今天本來要婚禮的，只好這樣洗大家，謝謝老公和小燕姐的禮物，真的太值得紀念了。」

另外，演員李康生拍攝中的電影《山中森林》上周開始停工，綜藝節目《小明星大跟班》與《同學來了》暫停錄影，香港留台生活的蔣雅文，亦表示位花蓮的日常店暫停營業。

同場加映：謝茜嘉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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