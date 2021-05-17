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【10.1集結案】黎智英等10人承認組織未經批准集結等罪　押後5月28日判刑

社會 13:24 2021/05/17

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黎智英等10人承認組織未經批准集結等罪，押後5月28日判刑。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智英連同９名民主派人士，涉於2019年10.1國慶日參與未經准許的港島遊行而被控。案件原定今（17日）於區域法院開審，但全部被告於開審前承認控罪。10名被告承認1項組織一個未經批准集結，陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁4人另承認1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，下午將處理案情，判刑則押後至5月28日。

案件原定今早開審，惟開審前各被告表示承認控罪，法官胡雅文應辯方要求，押後至今午處理案件，各被告之求情則押後至下周一(24日)進行，判刑則押後至5月28日，期間各被告的保釋條件繼續。

本案10名被告分別為陳皓桓（25歲，社民連組織幹事）、李卓人（64歲，職工盟秘書長）、梁國雄（65歲，自僱人士）、何俊仁（69歲，律師）、楊森（71歲，兼職大學教授）、何秀蘭（66歲，退休人士）、吳文遠（44歲，管理顧問）、黎智英（73歲，商人）、單仲偕（60歲，區議員）、蔡耀昌（53歲，社區組織幹事）。

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10人承認1項組織一個未經批准集結，吳文遠及蔡耀昌另承認1項明知而參與未經批准集結罪，其餘8人則獲不予起訴該罪，保留於法庭檔案。控罪指兩人於同年10月1日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁共4人另承認1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

案中被告李卓人、梁國雄、何秀蘭、黎智英於上月（4月）已就2019年8月18日參與港島「流水式集會」，被裁定組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪罪成，被判囚8至18個月。

另外，李卓人、黎智英、及楊森則就同年8月31日參與「為香港罪人祈禱大遊行」，承認明知而參與未經批准集結罪，被判囚緩刑及即時監禁6及８個月。黎智英及李卓人就兩案須服刑共14個月，梁國雄及何秀蘭被就8.18案被判囚18及8個月，4人今由囚車押解到庭應訊。

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記者：陳卓欣

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