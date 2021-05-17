【華大基因】袁國勇稱男員工過夜時吸入病毒DNA　不具傳染性籲毋須憂慮出現大型傳播

▲ 袁國勇今早到涉事的安球醫務化驗所及華大基因視察調查。（曾秋文攝）

華大基因一名已接種兩劑新冠疫苗的29歲男員工本月初檢測出對新冠病毒呈陽性，惟衞生防護中心其後指該病人不屬真正染疫，懷疑樣本或受感染。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（17日）到涉事的安球醫務化驗所及華大基因視察調查，認為兩間實驗室運作良好，環境和操作均合符規格，

袁國勇續指，該名男員工入院後所有檢測均呈陰性，而在其血清樣本亦找沒有N蛋白抗體，加上他沒有臨床病徵，驗血報告亦沒有炎症反應，沒有出現病炎，其密切接觸者亦沒有出現陽性結果，有理由相信他不是真正的病例。

他指，經衞生防護中心再進一步追查，發現實驗室沒有進行RT-PCR檢測的RT（即時逆轉錄）步驟，即是將RNA變成DNA，仍能進行PCR檢測呈陽性，故這不是病毒的RNA而是病毒DNA，基本上是不具傳染性。

袁國勇懷疑，有研究學者將病毒送到華大基因進行基因排序，過程中有實驗室人員將病毒DNA放在大腸桿菌種植，待有足夠DNA再進行基因排序。當該名員工過夜休息時，口罩可能已鬆脫，在空氣中懸浮的病毒DNA或因而進入其鼻孔，致其後檢測出現DNA污染的情況。

他強調，有關情況亦可以在其他大學實驗室發生，又相信今次是個別事件，再次發生的機會非常低，亦建議華大基因每天晚上要將紫外光燈開著，將粒質的病毒DNA殺死，減低員工感染的機會減低，又呼籲公眾毋須擔心實驗室會有大型傳播。

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記者：陳子謙