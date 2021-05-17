【自私丈夫】丈夫每日搭的士返工拒搬離村屋　港媽獨湊兩女跨區迫車返學崩潰

▲ 有港媽在網上大呻家住偏僻村屋，每日接送女兒上學浪費太多時間，惟丈夫拒絕搬出市區令她感到崩潰。

如果住得偏僻，家長要每日接送子女跨區上學會有一定壓力。有全職媽媽在網上大呻，一家住在八鄉附近的村屋，丈夫每日搭的士上班，自己卻要獨自湊兩個女兒一大早迫車上學。然而丈夫拒絕搬出市區，令港媽心力交瘁，欲與女兒搬出去租屋住。

每朝迫巴士接送兩個女兒上學

最近有港媽在網上討論區「親子王國」發文，指自己與丈夫育有兩名女兒，分別就讀小一和幼稚園K2，一家4口住在八鄉附近的村屋。由於沒有校車或保母車到達，所以港媽每日要獨自帶女兒上學，亦無家人支援。

港媽透露，大女8時上學，但每天6時15分便要叫兩個女兒起床，因為7時15分前一定要上到巴士，否則便會遲到。

每日迫巴士返學，巴士經常滿座或脫班，有車只有企位，都唔緊要，但成日喺車俾人用唔友善嘅眼光望住。

在送大女上學後，港媽指要與細女步行20分鐘到幼稚園上學。由於細女只上2小時課，在這段時間港媽不能回家，而且天氣逐漸炎熱不能提早買菜，只好「不停喺條街度虛耗光陰」。細女放學後，兩母女要再等大女放學。

犧牲親子時間做家務

而在大女放學前，港媽會預先買好外賣，接大女放學後再乘車回家，每日到達家中已是2時。吃完午飯後，港媽才有時間開始做家務，再準備晚飯等。她表示自己「每晚完成啲家務已經係12點幾，第二朝5點45要起身。」

港媽認為每日浪費太多時間在交通上，故向丈夫反映希望搬出市區，以換取更多時間。但丈夫每次都是「冷淡回應」，更表示他很享受住村屋，不願搬走。每日過著這樣頻撲的生活，令港媽心力交瘁。其後她向丈夫表示，自己會與兩個女兒會搬出去租住套房，

每日咁樣我真係好辛苦。佢（丈夫）完全唔理自己兩個女感受，同佢呻佢嘅態度，係完全覺得個老婆咁樣付出係理所當然。

丈夫日日搭的士返工懶理

另外，港媽透露誕下女兒前已住在村屋，以前大女幼稚園就讀下午班，所以「一直都冇察覺呢個問題存在」，直至大女升讀小學「先知出事」。港媽亦不滿丈夫沒有幫助分擔照顧工作，

每朝早叫佢叫啲小朋友起身，好似攞咗佢條命咁，日日喺度嗌我就嚟遲到啦，跟住自己飛咗出門口。佢返工日日搭的士咁濟。

帖文一出，引來網民熱烈回應，不少人同情港媽的處境，並斥其丈夫自私和不負責任，「你咁樣真係人都癲」、「好同情你一打二，仲要有個唔識關心自己嘅老公」。有網民勸阻港媽與女兒搬離家中，「你一個可以頂到開支？」、「危險，心又累」。

另外，亦有不少網民建議港媽利用租屋的錢，聘請外傭幫輕自己。點擊查看更多留言：

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與丈夫達成共識

港媽其後回應網民留言，指已跟丈夫達成共識，

佢話請返工人姐姐，姐姐嚟到一切穩定之後，就搬去學校附近，希望佢講得出做得到。

而在聘請到外傭前，港媽採納了網民建議，表示最近開始與兩個女兒乘的士出入，直言節省了不少時間，「後悔搭的士搭得太遲。」

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責任編輯：王明芳