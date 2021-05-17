【枉為人母】3個月大男嬰疑被拐離奇失蹤　警揭狠母賣走親生仔再扮走失

▲ 一名母親報案指3個月大兒子遭拐走，及後遭警方揭穿謊言。

內地近日發生一宗離奇「失蹤」案，河北廊坊霸州市一名母親上周四（13日）報警，指3個月大的兒子被拐走，引起關注。警方調查後，發現母親訛稱兒子走失，事實上是把親生仔售予他人，3名涉案人士現已被捕。

母親聲稱兒子被拐

綜合內媒報道，該名母親姓李，報案時聲稱自己帶同兒子外出買藥，走到濕地公園附近時，曾到5米外路邊的蘆葦叢中如廁，回來後發現原本在嬰兒車上熟睡的兒子失去蹤影。

男嬰父親得知消息後，隨即致電報警，又聯絡任應急救援隊隊長的朋友，希望他們幫助尋找兒子蹤影。救援隊隊長與10多名隊員立即到濕地公園附近搜查，一直找到晚上9時多，可是一無所獲。

警方揭母親賣仔

事件在網絡傳開，網民紛紛轉發男嬰遭拐走的消息。怎料過了一天，事件出現「大逆轉」，母親由受害者變成嫌疑犯。當地警方於14日發布消息，指經調查後，排除嬰兒被陌生人抱走的可能，並初步確定母親將兒子售予他人。

經審訊之後，男嬰母親承認犯罪，指自己在報案當日早上11時許，在霸州市遊樂場附近，把兒子賣給2人。警方及後根據資料，於當日下午救回男嬰，並拘捕涉案3人。

帖文引來網民熱議，有網民指該名母親「枉為人母」，「這種事都做得出來，還指望她能好好帶孩子？」，也有網民猜測生母遇到經濟困難，才會忍心把親生仔出售。

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責任編輯：王明芳