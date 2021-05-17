【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃

希臘近日發生冷血劫殺案，4名匪徒凌晨闖入屋內行劫，期間虐待20歲媽媽約1小時後，竟當著年僅11個月大女嬰面前，將該名年輕媽媽勒斃，之後搶走約3.5萬鎊（約38萬港元）珠寶現金逃逸。當地警方現懸紅26萬鎊（約284萬港元）緝兇。

綜合外媒報道，該名慘被虐殺的20歲英籍女子Caroline Crouch，使英菲混血兒，在希臘長大，2017年結識任職直升機飛行員的丈夫Charalambos Anagnostopoulos，兩人婚後定居雅典市郊一棟3層住宅，並育有11個月大的女兒，一家三口原本樂也融融。

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上周二（11日）凌晨4時許，3名持槍劫匪突然入屋打劫，將正在熟睡的夫婦兩人制服，男戶主被綁，再用膠帶封住雙眼和嘴，女戶主曾嘗試反抗不果，同樣被劫匪綁住，匪徒曾恐嚇必須交出財物，否則會殺死她們的孩子，期間疑用槍指向女嬰。

男戶主懇求劫匪不要傷害妻女，並馬上說出財物位置，但劫匪竟還未收手，虐打其妻約1小時，最後更當著女嬰面前，將該名年輕媽媽勒死，同時搶走3.5萬鎊（約38萬港元）珠寶現金逃逸。

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男戶主自行掙脫解困後報警。當地警方接報後到場調查，並詢問男戶主詳情。男戶主形容這是一場噩夢，稱已懇求匪徒手下留情，並說出財物位置，但對方仍狠下毒手。

當地警方稱，相信劫匪早有預謀，或已監視戶主夫婦一段時間。並稱男戶口被膠帶緊纏一度缺氧失去意識，劫匪或決定將他丟下「等死」，才得以保住性命。警方懸賞26萬英鎊緝兇。

有報道指，夫婦近日準備購入一塊地，故在家中留有大筆現金以作付款，警方將查問死者鄰居及朋友，以了解是否有人曾洩露屋內存有大量現金的消息。

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責任編輯：王明芳