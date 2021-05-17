【交通補貼】交通補貼將擴至八達通外的支付工具　當局已初步接觸個別營辦商

▲ 政府完成檢討公共交通費用補貼計劃，將擴大至八達通以外的電子繳費系統。（資料圖片）

政府完成檢討公共交通費用補貼計劃，將擴大至八達通以外的電子繳費系統。運房局表示，隨著不同電子支付平台日趨普及，預期市民日後支付交通費的習慣或會逐漸改變，故此已初步接觸個別電子繳費系統營辦商，研究如何加快將適用的電子繳費系統納入計劃。

當局亦考慮納入計劃的門檻、上傳和核對收費系統的交易記錄的安排、計算和發放補貼的安排及形式、相應的監察機制、 籌備時間及成本預算等。當局在擬訂具體的推行方案後，與公共交通營辦商商討，以期盡快將適用的電子繳費系統納入計劃。

目前市民毋須就計劃提出申請或預先登記八達通。當局指，考慮到不少市民現時使用不記名八達通支付公共交通開支和領取津貼，而一些市民亦可能對必須使用預 先登記的個人八達通領取津貼的建議有所顧慮，認為現階段維持計劃較為簡便、無須登記的做法是適當的安排。 由於市民在計劃下仍須自行負擔大部分的公共交通開支，補貼亦設有每月上限，我們相信有關設計已有助減少濫用的情況。

政府在2019年推出公共交通費用補貼計劃，計劃涵蓋所有香港鐵路、專營巴士、綠色專線小巴及渡輪等服務，並按八達通記錄的公共交通開支計算相關補貼金額。截至上月，計劃補貼總金額超過50億港元，每月平均受惠人數約215萬，每月人均補貼金額約83元。

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記者：陳子謙