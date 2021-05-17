【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前

▲ 單文柔畢業英國著名藝術大學。

前港姐單文柔（Phoebe）於兩年半前下嫁陳展鵬，婚後她淡出電視圈，全副心機在家裡相夫教女，其實單文柔這位全職媽媽有著高學歷外，更擁有藝術天份。

她中學畢業後曾赴英國留學，於倫敦藝術大學倫敦時尚學院攻讀學士課程，事實上倫敦藝術大學為著名設計師搖籃，這所大學於2020年QS世界大學排名之藝術與設計排名中為世界第二，單文柔入行前更曾任布料設計師。

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▲ 單文柔有著高學歷。（取自instagram）

德蘭中學畢業

現年31歲的單文柔於16年參選港姐入行，她於十強出局。同年底入讀為期3個月的演藝進修班，加入TVB主要做兒童節目主持。

入行初期形象清純的單文柔，中學時期就讀於德蘭中學（St. Teresa Secondary School），該校是一間天主教的女校，創校於1978年，校訓為「慎思明辨」，校風淳樸，德蘭中學屬於band 2中學。有不少女藝人是該校校友，包括黃泆潼、方皓玟、何思諺及谷祖琳等，另外已故著名青少年及兒童文學作家君比也是校友。

▲ 單文柔中學時就讀德蘭中學（經濟日報圖片）。

中五畢業之外，單文柔入讀香港專業教育學院葵涌分校攻讀設計，其後再負芨英國升學，於倫敦藝術大學倫敦時尚學院修讀布料設計學士課程。

倫敦藝術大學（簡稱UAL）為一所書院聯邦制大學。由六所教授藝術、設計、時尚和媒體的學院組成，提供逾100個藝術、設計、時尚、媒體、通訊及表演藝術的課程。

在國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2020年世界大學排名中，倫敦藝術大學於藝術與設計排名中名列世界第二，是僅次於英國倫敦皇家藝術學院。

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至於單文柔就讀的倫敦時裝學院（London College of Fashion）為世界六大時裝學院之一，學院於1967年成立，為英國設計學院的先驅，創校宗旨為 “Fashion the Future”， 致力於培養時尚人才。

▲ 讀時裝設計的單文柔打扮有時尚感。

倫敦藝術大學盛產設計師

而學院提供多元化的時尚專業課程，包含時尚設計、服裝設計、鞋包/配件設計、剪裁縫紉、刺繡、珠寶設計、美妝、時尚採購等等。現在學院有6個校區，每個校區鄰近藝術中心和或時尚工作室，讓學生每天也接觸到時尚及睇時裝表演。

學院培育不少時尚設計師，包括著名鞋履設計師Jimmy Choo及時裝設計師J.W. Anderson也是出身此學院。而倫敦時裝學院於BOF全球排名中大學部為第7、研究所為第5。

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大學畢業後單文柔返港生活，她曾任職布料設計員，其後她於2016年選參選港姐，而單文柔於選港姐期間，邂逅擔任星級評判的陳展鵬，17年3月二人被拍得於山頂密會，翌年10月結婚，婚後二人育有一女陳諾瑤。

同場加映：蘇韻姿專訪