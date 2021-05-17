【兩台大戰】曾志偉將藝訓班變《全民造星》　首輪面試者外貌實力曝光【有片】

▲ 今年藝員訓練班考慮成《全民造星》般的真人騷。

無綫《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》上月1在將軍澳電視城進行面試，共吸引約1,800人遞交報名表格，年紀最細應考者為18歲，而首輪面試約有1,200人出席參與幕前面試。

在面試日時，志偉上台並向在場面試者透露大計，表示TVB正計劃構思將藝訓班變作類似《全民造星》的真人騷，直訓練班學員的訓練過程。

▲ 上月曾志偉王祖藍夥同馬浚偉及多位高層進行藝訓班面試。（東星圖片）

【兩台大戰】曾志偉捧年青偶像撼ViuTV 藝訓班真人騷化：似《全民造星》咁！

面試者騷才藝

志偉透露：「由祖藍的創意下，現正構思將今年藝員訓練班，變成有如《全民造星》的真人騷，將訓練班學員變成演員的培訓過程呈現觀眾眼前。」

日前TVB《東張西望》便直擊今屆藝訓班面試實況，多位有意入行做藝人的面試者，受訪時都毫不怯場，並自信展現自己的優點和專長。

▲ 面試者被形容高大、可愛都齊全。（影片截圖）

其中一位男面試者，留有一頭金髮並皮膚頗黑，屬健康形男生，他表示朋友指自己似吳卓羲和王大陸，主持容羡媛叫他扮扮王大陸，此面試者雙撥頭，模仿王大陸在《我的少女時代》經典對白

有女面試者展才藝，即場以口技模仿二胡聲音，主持容羡媛笑著大拍手聲；另外，有少女被形容有諧星感覺，但又十分唱得，她又在鏡頭前扮起打功夫，相信有意走喜劇路綫。

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又有男面試者即場獻rap，內容則是歌頌樂小姐；另一位女生則稱喜歡模仿王祖藍，並即場演出了《老表，你好嘢》的一段，不過就似略緊張。

主持人形容面試者不乏高大靚仔，可愛美少女，各有特色，相信一眾評審都會大傷腦筋。

同場加映：吳幸美訪問