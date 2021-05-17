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【屯門醫院】5旬肺癌男病人被發現膠袋笠頭不治　院方報警及轉交死因裁判官跟進

社會 16:30 2021/05/17

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屯醫院疑有病人院內自殺亡。

屯門醫院疑有病人院內自殺亡，據了解一名54歲男病人今早被發現以膠袋笠頭，病人當時已無反應，院方已就事件報警；據悉男病人患有肺癌，並已散其他器官。

屯門醫院發言人表示，今日（17日）清晨近5時，臨床腫瘤科病房護士準備派藥時，發現一名54歲男病人用棉被及膠袋蓋著頭部並失去知覺，即時進行搶救及通知病人家屬，病人於早上7時45分不治。院方已就事件報警及會轉交死因裁判官跟進。

院方對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，
並會成立根源分析委員會調查事件經過，將於八星期內提交報告。

警方表示，今早（17日）約8時接獲屯門醫院職員報案，指發現54歲姓柯男子在上址以膠袋套頭，其後被證實死亡。警人員接報到場，於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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記者：陳正怡

經濟 屯門 自殺 屯門醫院

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