【校長訪問】疫情下北上為跨境童考試即晚改卷　退休校長：信不過中介要對學生公平

▲ 退休校長疫下返內地為跨境學生考核呈分試，一片苦心。

新冠肺炎疫情下，莘莘學子相信是被影響得最深的一群，全面停課、面授改為網上教學，測驗考試也被迫延期取消，家長及學生也難免為學業着急。去年榮休的前李志達紀念學校陳建順校長，自發在疫情下前往內地，除了為不能回港的學生進行考試，送暖及關懷給學生，更為他們打打氣。

校長通常予人威嚴、高高在上的印象，曾做訓導主任的陳建順校長，卻給人慈祥溫暖的感覺。他帶領記者參觀校園，對一草一木均有感情。他在任雖然只有6年，退休後仍然不時回校，學生在校長室門外看見他，也熱情地向他招手，可見他深受學生們愛戴。

▲ 前李志達紀念學校陳建順校長於去年榮休，現時義務當榮譽助理校監。（黃建輝攝）

曾任教特殊學校

陳校長教學生涯接近40年，他笑稱多年來甚麼學校也教過。他先在銅鑼灣夜校任教，開始對教學產生興趣及熱誠，第一次在一間女子中學正式任教，教了兩年，後來先後到了特殊學校匡智屯門晨曦學校、名校如陳瑞祺（喇沙）、私立及資助學校等等超過10間工作，教學經驗相當豐富。

每間學校也令陳校長有不同的體驗及得着，在特殊學校中，教導中度智力障礙學生要化繁為簡，每個步驟及程序逐個慢慢教，另外他亦深感同理心的重要性。

我本身讀輔導，小朋友每個行為也有其背後的原因，要聆聽他們的內心世界。他們就像4至5歲的小孩，同樣希望有人錫、獲得尊重。這些體驗對我自己影響深遠，其教學法也能實踐在一般學校上。

喜愛作新嘗試的他，本來主要教數學，卻曾經試過挑戰音樂科。他說以前做音樂老師沒有這麼多規範，不用專業資格及樂理知識。當年他恃着曾學過鋼琴，於是膽粗粗自薦，本以為只是唱唱歌彈彈琴，最後因為未夠料，每次上堂前要備足3小時課，成為最辛苦的一年。

▲ 陳建順校長在曾梅千禧學校工作10年後，後來轉任李志達紀念學校校長。（黃建輝攝）

自創聲情教學

教學方法上，陳校長亦有獨特一套。他在學時已熱衷於戲劇，認為可提升說話技巧、邏輯、空間、律動及音樂感，並能了解自己，發展多元智能，於是他將戲劇元素融入教學之中。以前他只着重做performer，當課堂教授是一場演出；後來領略到要做director，指導學生參與其中，層次才更高。

1999年陳校長任教聖母聖心小學，當時香港面對重大的教育改革，推出優質學校計劃。他獲計劃負責人趙志成教授邀請，首創出「聲情教學」方法，提倡學生小組學習，減少老師參與度，讓學生自發討論、發表，一堂之中有齊聽、講、讀、寫4大元素，更推廣至其他學校。同時他亦透過計劃，成為中文大學教育研究所學校發展主任，有機會深入各大中小學去了解揣摩，與不同學校的老師交流。

後來他先後出任曾梅千禧學校及李志達紀念學校兩間姊妹學校的校長，特別重視「經歷為本」的教育方針，並深信讀萬卷書不如行萬里路。二年班的學生，要去兩日一夜宿營，家長不能出手照顧，讓小朋友學懂獨立處事及個人自理。四年班的學生，更加要到長洲參加為期5天的「軍訓」，跟隨紀律部隊早起、做家務、步操等。五六年班遠赴新加坡、北京遊學，旅程中只准說英語及普通話，同時擴闊知識及國際視野。

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北上為跨境學生奔波

去年剛滿60歲退休年齡的陳校長，於8月卸下教職後，仍然義務輔助學校，他稱：

現在不會再指指點點，只是一星期兩天回來『執頭執尾』，或有需要時回校幫忙。學生們像我一班子女，我很樂意回來觀課，見見學生。其餘時間則與家人相聚，以及為義工團隊『暖心族』策劃活動。既然現在仍然行得走得，希望可以做多點有意義的事。

李志達紀念學校位於上水，有兩三成學生為居於內地的跨境學童。他們已經有整年沒有回港，約有60多位六年級生，更要報考重要的呈分試。本來有些中介機構可以代學校為內地生進行考試，但陳校長認為信不過，因為機構不了解學校背景，他希望對學生公平一點，於是與幾位老師發起上深圳幫助學生。

▲ 陳校長榮休，收到不少老師及學生們親手繪畫的畫作，相當溫馨。（黃建輝攝）

不惜隔離21天

他們於今年1月出發，當時隔離令突然由14天變成了21天，他們一行6人只能僅僅趕上考試日期。他還記得關口人山人海，在酒店隔離了兩星期，最後7天進行社區隔離，仍能在聯繫學校打點。因為在心中已有預算，14天隔離不算太難過，完成後與同事們重逢，也有點恍如隔世的感覺。在酒店有定期量度體溫、血壓，又進行多次檢測，原先擔心也變得放心。

陳校長在內地逗留了26天，為學生進行考試，並要即晚批改考卷，對老師們是一大挑戰。另外他更與家長們見面，校長及老師的出現，令他們大受感動，對小朋友來說相當重要。

我們不想令他們覺得因為距離而被忽略，現在老師在學校上課時，亦會同步與他們進行zoom，成績也尚算跟得上。今年7月我們有計劃再北上，為三至五年級學生考試，和進行夏令營活動，讓內地學生在疫情下，也能重拾校園生活。

▲ 與內地家庭及學生見面，讓他們不會有被學校遺忘的感覺。（相片來源：受訪者提供）

曾面對殺校危機

陳校長的教學之路也非一帆風順，他回想2003年首次出任校長時，是一間只有7班學生的學校。他稱當時縮班情況嚴峻，連校舍也破爛不堪，長達11年沒有維修保養。不過我也盡最大努力，希望扭轉局面。曾帶老師們到上海做教師發展，參觀當地的學校，眼界大開，可惜最終敵不過殺校。第一年當校長，他學懂了如何管理一間學校，由財務、內政，甚至如何勉勵學生、老師及家長，上了寶貴一課。

去年在李志達紀念學校校門外，發生了一宗嚴重交通意外。一輛私家車失控衝上行人路，9名師生受傷，其中一名學生更要入深切治療部留醫。

我們幾位老師及家長一同在手術室外苦等，直到醫護人員說沒有大礙，我們才放下心頭大石。連年初一我也有去醫院探望，當時疫情剛開始，家長都感激我冒生命危險前來。那位是我的學生，我們能做的是有困難就去支援、去關懷。教職不只是一份工作，背後有更重大的意義。

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記者：張頌婷