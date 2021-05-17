【上訴駁回】青年藏鐵鎚行山杖罪成囚9個月　高院駁回定罪刑期上訴

▲ 青年藏鐵鎚行山杖罪成囚9個月，高院駁回定罪刑期上訴。（經濟日報資料圖片）

23歲青年涉於去年初在大埔被便衣警截查時，被搜出身上藏有兩支鐵鎚及行山杖等，青年早前被裁定管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪成，判囚9個月。青年早前就定罪及刑期提出上訴，高院法官今（17日）頒下判詞駁回申請。法官於判詞指，認同裁判官可以「司法認知」作唯一合理推論，並認為判監9個月雖屬嚴厲，但仍在合理範圍內，故駁回定罪及刑期上訴申請。

涉案上訴人黃俊迪（23歲），被控於2020年1月19日，在大埔大元邨大埔中央廣場管有兩個鐵鎚、一支行山杖及一把多用途摺刀，管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途，經審訊後被裁定罪名成立，判囚9個月。

法官今頒下書面判詞指，本案涉及兩個鐵鎚於本質上不是攻擊性武器，於缺乏直接證供下，上‍訴‍人管有的意圖須由裁判官作出推論。

法官指裁判官以「司法認知」作為根據，裁定上訴人的部份證供不可信，包括在其背囊內發現的兩個防毒面具，裁判官當時認為本港仍未有任何新冠病毒個案， 因此用作防疫說法太誇張。

裁判官亦以「司法認知」和其他證據作為根據作推斷，裁定上訴人管有鐵鎚的意圖。法官認為香港的法庭可以根據本地的生‍活經驗作出「司法認知」，包括香港的歷史和政治事件。

上訴方表示不反對裁判官就案發時的社會現況使用「司法認知」，亦不反對以此作為推論的基礎之一，但認為裁判官在沒有事先告知的情況下使‍用「司法認知」，對上訴人造成不公平。

法官認為裁判官有權採用「司法認知」指出「事發當日香港還未有任何冠狀病毒個案」，加上裁判官亦正確地指出，上訴人就所攜帶物品之用途的解釋疑點重重，或違反常理，即使裁判官沒有使用「司法認知」，裁判官提供的其他理由亦已足夠。

法官又認為在法理上，裁判官完全有權就當時社會上持續有發生警民衝突等採取 「司法認知」，裁判官只是加入事發當時社會狀況，作為推論嫌疑人管‍有該些物品的環境證據之一。

法官又認為裁判官沒有事先提‍醒辯方，將根據事發期間在社會上出現的各種示威抗議活動作‍為推論根據之一，並不會影響到上訴人的辯護方向或證據。裁判官亦已考慮上訴人從未犯事，紀錄良好，裁判官最終仍能夠肯定上訴人管有兩個鐵鎚的意圖是用來破壞公物。

法官續指，裁判官的推論純綷基於承認事實，有充分及具說服力的理由。法官認同裁判官裁決，並進一步推論，上訴人隨身攜帶兩個長柄鐵鎚，其意圖是在參與抗爭活動時使用及進行破壞，這是唯一合理的推論。

至於刑期方面，法官強調沒有忽略上訴人在公眾地方管有兩個具一定破壞力的鐵鎚，以及背囊內的裝備，明顯地是為了他本人和他人參與涉及武力抗爭的社會活動時使用。法官考慮到上訴人的年紀和良好背景，認為判監9個月雖屬嚴厲，但仍在合理範圍內，刑期並不明顯過重，故駁回判刑上訴申請。

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記者：林育慧