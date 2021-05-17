【準媽媽】余香凝佗B奪女主角獎　讚BB腳頭好感激鮑姐潘燦良

▲ 余香凝奪女主角獎。

余香凝（Jennifer）去年底與影后鮑起靜及好戲之人潘燦良拍攝微電影《日子總有我伴你走》，她更憑微電影奪下「最佳微電影女主角」獎，由於疫情關係，是次微電影比賽未有舉行頒獎禮，而近日微電影女主角的獎座終於送出Jennifer手上。

▲ Jennifer憑微電影奪下「最佳微電影女主角」獎。

對於今次獲獎，Jennifer直言開心又感恩，又笑言腹中BB「腳頭好」，她笑說︰「BB在肚入面經歷拍攝同攞獎，不過我覺得最大最大拎獎原因是導演同鮑姐，沒鮑姐做對手戲，不會有個表現出來，所以多謝鮑姐。」

Jennifer直言能參與拍攝的滿足感比攞獎更大，而且拍攝時正經歷人生大事感覺很特別，她說︰「其實自己沒諗過拎，有得做這個講親情project已經好滿足，自己一直好想做關於親情的作品，導演第一次找我拍微電影時，自己計劃結婚，到拍攝時就有BB，所以所有事來得好合時。加上自己婆婆都好大年紀，好想做一些關於親情作品，給婆婆或者大家看到，去宣揚要珍惜眼前人訊息。」

▲ Jennifer大讚整個團隊充滿愛。

最後她大讚整個團隊充滿愛，除了有兩位好戲人之人鮑姐和潘燦良陪她拍微電影外，拍攝時非常緊張她這個「大肚婆」，她說︰「拍攝時因為有BB，所以大家好緊張我，不用埋位大家就叫我坐，鮑姐又叫我休息呀，又驚飯盒不夠營養再加餸，有雞有其他肉叫我食多些，所以成個團隊好有愛，大家都好緊張我。」

▲ Jennifer直言腹中BB「腳頭好」。

故她直言想再與整個團隊合作，她說︰「導演好想拍一套電影長片，我都好期待，希望導演寫好咗會搵原班人馬一齊再玩啦！」

同場加映：黃美棋訪問