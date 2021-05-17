【梁凌杰死因】消防總隊目指死者突然爬出棚架　掙脫消防員懸吊半空後墮下

▲ 消防總隊目廖寶迪。（馮漢柱攝）

2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，死因研訊今（17日）續。消防總隊目供稱，事發前死者原先坐在工作平台上，但他突然站起，爬出棚架，並用腋下支撐在支架上，部分身體懸空，隊目叫死者「上返嚟」，但死者回應「走開」，後來死者更掙脫消防員捉著他的手，懸吊半空，最終墮樓。

中區消防局消防隊長王仕賢供稱，2019年6月15日案發當天接報到金鐘太古廣場處理本案，並約於下午4時40分到達4樓平台，王指經判斷後決定在地面設立充氣氣墊，以及在死者梁凌杰（35歲）當時危站的地盤工作平台的兩邊，設立救生繩的鞏固點。

王供稱，在場督察、警方談判專家及他本人約於傍晚6點進行三方商討，由於死者手持𠝹刀，具武力威脅，故同意先游說死者放下𠝹刀，以及死者示意願意接受協助才上前，消防員亦有共識先撤離死者視線範圍。

及至晚上8時50分，王得悉死者願意於10分鐘後放下𠝹刀及返回安全地方。但王突然聽到街上有人叫「唔好呀」，他當時要確保在場消防員及談判專家等已繫上救生帶，及後再有嘈吵聲，死者已墮樓。

死因裁判官問及王，是否知道為何消防處只有一種尺碼的充氣氣墊。王解釋，氣墊尺碼越大，緩充力越大，保障度亦越高，相信該尺碼的氣墊適合香港街道。

消防總隊目廖寶迪則供稱，他看見死者爬出棚架前，死者原先坐在工作平台上，但他突然站起來爬出棚架。廖慢慢走上工作平台觀察，死者並用腋下支撐在支架上，腳站在棚架，部分身體懸空。廖當時對死者說「你咁樣好危險，上返嚟先」，死者卻回應「走開」，廖聽到談判專家問「你想警察定消防嚟幫你？」死者重複說「走開」。

廖示意其他消防員可從兩邊走近，他看見死者有伸展的動作，意識到他體力不支，問他「你係咪有啲攰，不如兩腳上返平台先」，後來廖捉死者的左手，但對方掙脫他的手，亦有其他消防員捉著死者右手，死者懸吊半空，最終墮樓。

廖憶述，另外3名上前協助的消防員中，有1名拉著死者手臂，另一名則似乎能碰到死者的手，但死者當時正在掙扎，廖覺得死者沒有配合消防的拯救，不斷掙扎及反抗。廖又指，覺得死者爬出棚架時，看不到有任何人做出刺激死者的動作。

被問到現在回望當時上前拯救死者的決定覺得如何，廖表示是很難做出該決定，他看見死者身處即時墮下的位置，有做伸展的動作，並不願意溝通，廖稱不肯定死者會否跳下，亦沒有預期過死者作出激烈反抗。聆訊下午續。

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記者：林欣樂