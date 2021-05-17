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【樂園業績】疫下6成日子閉園香港迪士尼連續6年「見紅」　2020年度淨蝕近27億元創開園新高

社會 16:10 2021/05/17

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香港迪士尼樂園連縯6年「見紅」。（經濟日報資料圖片）

香港迪士尼樂園連續6年「見紅」，受新冠肺炎疫情影響，樂園有6成日子停運，令2020財政年度的多項數據都成開園新低，其中樂園全年淨虧損逾26億元，創開園以來的新高；入場人次﹑收入各按年度大跌逾7成。樂園指，暫無計劃裁員﹑向政府申請注資及調整票價。

香港迪士尼樂園今日（17日）公布2020財政年度（2019年10月至2020年9月底）業績，全年有170萬人次入場，按年度下跌73.8%，是歷來最低人數；全年收入下跌76%至14億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為負15億元，樂園淨虧損26.6億元，成開園以來的最大虧蝕，按年擴闊逾24倍。

香港迪士尼樂園業績概況

財政年度* 入場人次（萬） 純利 / 淨虧損（億元） 酒店入住率（%） 業務收入（億元）
2020 170 -26.6 15 14.4
2019 650 -1.05 74 60.4
2018 670 -0.54 75 60.2
2017 620 -3.45 近70 51
2016 610 -1.71 79 47.5
2015 680 -1.48 79 51.14
2014 750 3.32 93 54.66
2013 740 2.42 94 48.96
2012 670 1.09 92 42.72
2011 590 -2.37 91 36.3
2010 520 -7.18 82 30.13
2009 460 -13.15 70 25.41
2008 450 -15.74 78 25.68
2007 420 - 430 無公布 無公布 無公布
2006 520
*由每年10月至翌年9月
資料來源：綜合香港迪士尼樂園

樂園解釋，過去一年受疫情打擊，全球旅遊業面對史無前例的不明朗情況和重重挑戰，當中主題樂園在整個財政年度中有約60%的日子需關閉，酒店亦只能維持有限度服務，基於這些不利條件，樂園業績亦受挫。

樂園指，期內人均消費按年減少18%，酒店入住率下跌59個百分點至15%，但受惠於酒店餐飲及商品消費增長，酒店房均消費則上升22%；而今年2月19日重新開園以來，入場人次持續回升；樂園年票會員人數增加8%，創自2011財政年度推出以來的歷史新高。

香港迪士尼樂園開業15年，於2012年首度轉虧為盈，獲純利1.09億元，及後2年純利持續增長。惟好景不常，2015年度樂園業務收入雖達歷來第二高的51.14億元，卻轉盈為虧，蝕1.48億元，去年新冠肺炎疫情來襲，樂園2020年度因港府防疫措施而停運了超過多月，令入場人次及收入大減，至今連續6年仍未能轉虧為盈。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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