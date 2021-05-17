【樂園業績】疫下6成日子閉園香港迪士尼連續6年「見紅」 2020年度淨蝕近27億元創開園新高
香港迪士尼樂園連續6年「見紅」，受新冠肺炎疫情影響，樂園有6成日子停運，令2020財政年度的多項數據都成開園新低，其中樂園全年淨虧損逾26億元，創開園以來的新高；入場人次﹑收入各按年度大跌逾7成。樂園指，暫無計劃裁員﹑向政府申請注資及調整票價。
香港迪士尼樂園今日（17日）公布2020財政年度（2019年10月至2020年9月底）業績，全年有170萬人次入場，按年度下跌73.8%，是歷來最低人數；全年收入下跌76%至14億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為負15億元，樂園淨虧損26.6億元，成開園以來的最大虧蝕，按年擴闊逾24倍。
香港迪士尼樂園業績概況
|財政年度*
|入場人次（萬）
|純利 / 淨虧損（億元）
|酒店入住率（%）
|業務收入（億元）
|2020
|170
|-26.6
|15
|14.4
|2019
|650
|-1.05
|74
|60.4
|2018
|670
|-0.54
|75
|60.2
|2017
|620
|-3.45
|近70
|51
|2016
|610
|-1.71
|79
|47.5
|2015
|680
|-1.48
|79
|51.14
|2014
|750
|3.32
|93
|54.66
|2013
|740
|2.42
|94
|48.96
|2012
|670
|1.09
|92
|42.72
|2011
|590
|-2.37
|91
|36.3
|2010
|520
|-7.18
|82
|30.13
|2009
|460
|-13.15
|70
|25.41
|2008
|450
|-15.74
|78
|25.68
|2007
|420 - 430
|無公布
|無公布
|無公布
|2006
|520
|*由每年10月至翌年9月
|資料來源：綜合香港迪士尼樂園
樂園解釋，過去一年受疫情打擊，全球旅遊業面對史無前例的不明朗情況和重重挑戰，當中主題樂園在整個財政年度中有約60%的日子需關閉，酒店亦只能維持有限度服務，基於這些不利條件，樂園業績亦受挫。
樂園指，期內人均消費按年減少18%，酒店入住率下跌59個百分點至15%，但受惠於酒店餐飲及商品消費增長，酒店房均消費則上升22%；而今年2月19日重新開園以來，入場人次持續回升；樂園年票會員人數增加8%，創自2011財政年度推出以來的歷史新高。
香港迪士尼樂園開業15年，於2012年首度轉虧為盈，獲純利1.09億元，及後2年純利持續增長。惟好景不常，2015年度樂園業務收入雖達歷來第二高的51.14億元，卻轉盈為虧，蝕1.48億元，去年新冠肺炎疫情來襲，樂園2020年度因港府防疫措施而停運了超過多月，令入場人次及收入大減，至今連續6年仍未能轉虧為盈。
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記者：陳曉瑩