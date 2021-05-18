【靚太安樂窩】好爸爸送單位給兒子結婚居住　$55萬改造559呎港景峯睡房飽覽西九海景

▲ 有爸爸收回出租單位送兒子結婚居住，並進行大改造把兩房打通及把梗廚變開放式廚房。

準新人預備結婚，住屋問題很多時成為主要煩惱之一。早前有爸爸一早為80後的兒子預備妥當，把港景峯一個559呎2房出租單位收回送給他結婚居住。他們再花$55萬大改造單位，打通兩間房間，可飽覽西九海景，設計舒適寫意的環境。

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負責這單位裝修的Boka Design室內設計師之一KK Ho接受TOPick訪問，分享單位的裝修特色，滿足男女戶主的喜好。

設計特色

559呎的港景峯單位原本有2房、1廳、1廚及1廁，曾經簡單翻新並租出，因此今次大致跟原則大改造，拆了廚房原身牆，用玻璃隔做開放式；原有睡房及書房打通變一大套房，可看到更開揚的西九海景。

此外，KK由入門口到電視機牆以及睡房兩邊衣櫃都設計大量儲物空間，

雖然係兩人居住，但戶主要求要有大量儲物空間！

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廚房開放式解決不規則多角位問題

KK表示由於原則廚房不規則，有較多角位，使入口及廚櫃較難使用，所以設計上首先用假天花把廚房連貫到走廊及客廳，加上玻璃框以不鏽鋼框及鋼片走通天花，兩個空間也用上竹地板及地磚。

設計大量貯物空間

單位中有不同的儲物櫃，例如白色飯廳儲物櫃，男女戶主平日只是兩人食飯，很少招呼朋友，也不常經常要拉開收合飯檯，所以分格是以飯檯尺寸去設計，入面以儲較大件雜物為主。

入門口鞋櫃延伸客廳飯枱儲物櫃，再到電視機全高櫃，電視櫃融合特色牆概念，做走廊暗門做到一致效果。由於門口櫃身已經做了全高到天花頂，所以電視機櫃頂及旁邊，略為降低及加上滲光較果，減少整體壓迫感。

兩房打通為一個大套房

設計師把兩房打通為一個大套房，以貼牆高身衣櫃隔開，把原本書房空間變成主人房一部分。主人床連帶衣櫃中空至床尾電視櫃，走通中間部分增加空間感。

窗台牆身會阻擋腳部活動空間，書枱做了底路軌可微微拉出。旁邊衣櫃可把男女戶主衣物分開，不用爭位。

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裝修詳情

整個裝修工程花費$55萬，細項如下：

清拆、水電 $13萬

牆紙、油漆 $8萬

泥水、間隔 $11萬

天花、木工 $18萬

雜項 5萬

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記者：王芷瑩