  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (週一) 17:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資優兒童】小五生越級挑戰英國會考獲2A*2A1B　港媽喜出望外：慶幸沒埋沒兒子天賦

中小學 16:42 2021/05/17

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小五男生在IGCSE考獲2A*、2A、1B佳績，令媽媽喜出望外。

身為媽媽自然關心兒子健康和學業，尤其是在香港成績好與壞，很多時被評定小朋友成功與否。我的兒子成績一直不出眾，只能在合格線上徘徊，當然有點不是味兒。由於疫情關係，學校只能遙距教學，在授課不足影響，我的兒子成績節節倒退，於是我幫他報讀了香港記憶總會的課程——天才訓練班。

起初，只是當一個興趣班來讓兒子參與，沒料他能在這裡發掘到學習的興趣，有時回到家後，他仍努力學習，不再打遊戲機，沒料到自己的兒子有用功學習的一天，真感到喜出望外。

我的兒子只用了短短八個月時間，共240天學習日子，就準備報考英國劍橋大學創立的「國際中學教育普通證書」（IGCSE），那時候我覺得會不會太快了？而且他只是一個小五學生，怎可能越級考到這類考試呢？

兒子對我說：「媽，讓我試試吧！」那時候我就姑且讓他一試的心態，幫他報考科目包括生物科、物理科、化學科、數學科、附加數學及語文科。沒料兒子能考獲2A*、2A、1B成績，這個結果令我意料之外，又十分高興。我從來沒有想過自己的兒子是一名資優兒童。原來很多小朋友都有一樣潛藏著資優的種子，只是你有沒有將他培養出來，我慶幸自己沒有埋沒兒子的天賦，讓他在學習中找到快樂。

同場加映：從小開發左右腦培養出尖子生　媽媽分享記憶讀書法實戰篇

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

撰文 : 林建東 / 李玉娟 香港記憶學總會創辦人

相關文章

【天才少年】15歲天才少年攻讀哈佛心理學　入選皇家文藝學會與霍金齊名
14:53 2021/03/17
【天才少年】15歲天才少年攻讀哈佛心理學　入選皇家文藝學會與霍金齊名
【愉快學習】笑可以使大腦更好地學習　要成為讀書小天才每日要笑40次
11:47 2021/03/30
【愉快學習】笑可以使大腦更好地學習　要成為讀書小天才每日要笑40次
【天才少女】電腦模擬新冠肺炎潛在療法　美14歲少女奪青年科學家獎獲19萬獎金
16:13 2020/10/20
【天才少女】電腦模擬新冠肺炎潛在療法　美14歲少女奪青年科學家獎獲19萬獎金

你可能感興趣

【天才少年】15歲天才少年攻讀哈佛心理學　入選皇家文藝學會與霍金齊名
14:53 2021/03/17
【天才少年】15歲天才少年攻讀哈佛心理學　入選皇家文藝學會與霍金齊名
【愉快學習】笑可以使大腦更好地學習　要成為讀書小天才每日要笑40次
11:47 2021/03/30
【愉快學習】笑可以使大腦更好地學習　要成為讀書小天才每日要笑40次
【天才少女】電腦模擬新冠肺炎潛在療法　美14歲少女奪青年科學家獎獲19萬獎金
16:13 2020/10/20
【天才少女】電腦模擬新冠肺炎潛在療法　美14歲少女奪青年科學家獎獲19萬獎金
中小學教育 中小學考試 學校 香港 英國 IGCSE

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等