【資優兒童】小五生越級挑戰英國會考獲2A*2A1B　港媽喜出望外：慶幸沒埋沒兒子天賦

▲ 小五男生在IGCSE考獲2A*、2A、1B佳績，令媽媽喜出望外。

身為媽媽自然關心兒子健康和學業，尤其是在香港成績好與壞，很多時被評定小朋友成功與否。我的兒子成績一直不出眾，只能在合格線上徘徊，當然有點不是味兒。由於疫情關係，學校只能遙距教學，在授課不足影響，我的兒子成績節節倒退，於是我幫他報讀了香港記憶總會的課程——天才訓練班。

起初，只是當一個興趣班來讓兒子參與，沒料他能在這裡發掘到學習的興趣，有時回到家後，他仍努力學習，不再打遊戲機，沒料到自己的兒子有用功學習的一天，真感到喜出望外。

我的兒子只用了短短八個月時間，共240天學習日子，就準備報考英國劍橋大學創立的「國際中學教育普通證書」（IGCSE），那時候我覺得會不會太快了？而且他只是一個小五學生，怎可能越級考到這類考試呢？

兒子對我說：「媽，讓我試試吧！」那時候我就姑且讓他一試的心態，幫他報考科目包括生物科、物理科、化學科、數學科、附加數學及語文科。沒料兒子能考獲2A*、2A、1B成績，這個結果令我意料之外，又十分高興。我從來沒有想過自己的兒子是一名資優兒童。原來很多小朋友都有一樣潛藏著資優的種子，只是你有沒有將他培養出來，我慶幸自己沒有埋沒兒子的天賦，讓他在學習中找到快樂。

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