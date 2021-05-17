【立法會】聶德權：上年度21名政務官辭任　近10年新高

▲ 聶德權表示，過去一年共流失8500名公務員。（資料圖片）

立法會一個事務委員會今討論公務員編制，公務員事務局局長聶德權表示，過去一年流失8500名公務員，佔整體公務員約4.8%，其中1863人屬辭職，超過一半是在試用期內離任；政務官方面，上年度有21人辭任，流失率為10年來新高。

聶德權表示，辭職的公務員各有理由，包括個人發展、家庭、健康、獲私人機構獲聘等。他認為，公務員離職率仍屬低水平。

新民黨立法會議員葉劉淑儀指，有傳本屆最多政務官離職，關注他們去向和離職原因，又關注政府要求公務員宣誓後，招募政務官會否變得困難，聶德權回應指，今年接獲1.4萬份申請，較去年1.2萬份多，看不到宣誓要求對招募有什麼影響。

工聯會郭偉強關注，新制公務員沒長俸及退休金，會否降低公務員留任的吸引力。聶德權表示，新制公務員雖然沒有退休金，但仍有待遇比強積金優厚的公職金。他認為年輕一代的就業文化改變就業，很少會同一份工作做到退休。

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓則指，政府以節省資源為由，近兩個財政年度凍結人手編制，但卻繼續以合同制招聘，形容是「掩耳盜鈴」。聶德權解釋，今年在凍結編制情況下，繼續招聘約1萬個職位是為了填補人手流失，他指，以往曾因停止招聘，導致政府出現斷層，影響部門發展及繼任等。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

