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【裸聊詐騙案】裸聊美女鏡頭前撕下臉皮　自揭真面目堪稱現實版《畫皮》

健康 17:05 2021/05/17

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

裸聊美女鏡頭前撕下臉皮，自揭真面目堪稱現實版《畫皮》。

騙徒手法層出不窮，內地警方早前破獲一宗裸聊詐騙案，兩名男疑犯戴上人皮面具，穿上假乳扮成女子進行詐騙。微博近日瘋傳一條疑似警方宣傳片，可見一名長髮美女在鏡頭前搔首弄姿，然後突然開始脫掉假乳和臉皮，原來「美女」是由男子所扮，令不少網民看後都驚呼「現實版《畫皮》？」。

內地微博帳號日前發佈一段影片，並配文「美女？還是畫皮？這就是和你們裸聊的『小姐姐』」，片中可見一名長髮美女僅穿著黑色性感內衣褲，對著鏡頭搔首弄姿，展示姣好的身材。不過鏡頭一轉，該女子突然從頸部開始，拉開「皮膚」，慢慢脫下假乳，露出平坦的胸部，然後又將臉皮撕開脫掉，原來這位「美女」是由男子所扮。

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影片中，一名女警警告，「你以為的你以為，就是你以為的嗎？你，又被騙了」，片尾又寫有提醒字句，「男孩不要裸聊，女孩不要刷單，沒錢不要網貸，有錢不要賭博，這些都是詐騙」。

該段影片引起熱議，不少網民看後都十分驚訝，有人形容為電影《畫皮》的現實版，紛紛留言，「這是玩聊齋嘛，太嚇人了」、「這年頭，眼見的也不一定為實」、「我以為只是美顔，結果連臉都是假的」、「所以說不要隨便網戀，很有可能對面坐的是摳腳大漢」。

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責任編輯：羅嘉欣

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