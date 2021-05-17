【本地罪案】首季整體罪案數字接近15,000宗　較上年同期下跌1成　

▲ 保安局局長李家超公布今年最新罪案數字，指今年首季整體罪案數字是14,779宗，較上年同期下跌1成，顯示或離開黑暴帶來的最壞情況，但仍比起有黑暴時期的罪案率為高。（陳靜儀攝）

撲滅罪行委員會今日（17日）舉行會議，保安局局長李家超和公布今年最新罪案數字，指今年首季整體罪案數字是14,779宗，較上年同期下跌1成，顯示或離開黑暴帶來的最壞情況，但仍比起有黑暴時期的罪案率為高。他亦提到，整體破案率為34%，較去年上升3.4%，反映警隊將資源投放在撲滅罪行開始見到成效。

就涉及黑暴的案件，在2019年6月至今年3月底，總共有10250人被捕，警方檢控2500人，當中有1200人完成法律程序，約8成須承擔法律後果，被定罪的數字約為56%，守行為佔22%。其中，最高監禁年期的罪行為涉及爆炸品，判罰12年。李家超指，看到判刑反映罪行的嚴重性。

就國安執法方面，李家超指國安處共拘捕107人，並已檢控57人，首宗已在高院展開法律程序，並將會在6月23日進行審訴，涉及罪行包括恐怖活動罪、煽動分裂國家罪等。

他續指，國安法實施後暴力罪行銳減，鼓吹港獨的行為大為收斂，形容社會已恢復運作正常，市民不會因黑暴而擔驚受怕。惟他指相關風險仍在，強調警方會果斷執法及檢視安全風險，防範罪行死灰復燃。

就一般罪行方面，李家超指因應市民較多時間在家，裸聊勒索及詐騙罪行有所上升。他指出，裸聊勒索上升逾6倍，達244宗，佔整體勒索案7成；而整體勒索案則上升2.5倍，涉336宗；暴力罪案涉及2052宗，按年下跌5.6%；兇殺案上升1倍至4宗。

李家超續指，就嚴重毒品罪行方面，則增超過7成至367宗，而在搜獲的毒品當中，以俗稱K仔的氯胺酮最多，達966公斤，較去年同期大幅上升逾8倍，其次為大麻及海洛英；就家庭暴力刑事案件方面則上升33%至278宗；非禮案上升近26%至170宗。

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記者：曾卓鋒