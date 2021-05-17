【港區國安法】保安局引國安法凍結黎智英壹傳媒股份　李家超指與新聞工作無直接關係

▲ 保安局局長李家超日前根據《國家安全法》第43條凍結壹傳媒黎智英的壹傳媒股份及3間銀行的資產，他表示是根據掌握的資料作出決定（陳靜儀攝）

保安局局長日前根據《港區國安法》第43條凍結壹傳媒黎智英持有壹傳媒71%股份，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。當局已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。壹傳媒亦在開市前停牌，以待發出關於保安局公布有關凍結控股股東黎智英持有的資產及公司股權的聲明。

保安局局長李家超表示，根據《港區國安法》的實施細則，他若有合理理由懷疑某些資產屬於危害國家安全相關的財產，便可書面發出通知凍結。他強調，自己今次根據掌握的資料作出決定，又強調政府會就打擊國家安全罪行使用有效的法律手段，政府必然會嚴厲執法，確保這些罪行受到制裁，而凍結資產是重要手段阻止相關罪行。

李家超亦提到，凍結資產為國際公認做法，有效應對和防範洗黑錢等違法行爲融資的措施。

被問到是否取締《蘋果日報》及影響到新聞自由，李家超回應指與涉事機構與新聞工作無直接關係。他亦提到，個別媒體運作是媒體的事情，強調任何涉及違法行為，特別是危害國家安全的罪行，政府絕不姑息。被問到凍結資產的款額，李家超指不適宜公開。

被問到國安處處長蔡展鵬被指光顧無牌按摩店，李家超表示，警方現正進行調查，現階段不宜作出任何評論，惟強調調查全面、公平及公正。

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記者：曾卓鋒