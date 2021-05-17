【全新表演】香港迪士尼新城堡日間煙火音樂滙演6月30日登場　樂園預告夏季將推新港人優惠

▲ 香港迪士尼樂園新城堡日間煙火音樂滙演6月30日登場，樂園預告夏季將推新港人優惠。（經濟日報資料圖片 / 香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園新城堡「奇妙夢想城堡」開幕近半年，樂園今日（17日）公布，新城堡的全新日間匯演登場將於6月30日起登場，名為「迪士尼尋夢奇緣」，屆時會配合涵蓋煙火﹑音樂等效果等演出。樂園同時預告，夏季時將推新港人優惠，稍後亦會推出夜間表演。

▲ 香港迪士尼樂園新城堡日間煙火音樂滙演概念圖。（香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭表示，樂園近年新增的遊樂設施和體驗，加上全新的「奇妙夢想城堡」和樂園15周年慶祝活動，以及即將上演的全新日間舞台匯演及稍後推出的夜間表演，將進一步吸引鄰近國家及城巿，以及全球旅客到訪香港及樂園。

莫偉庭指，全新日間匯演的表演團隊現正進行綵排，而夜間表演的推出時間表需配合樂園的營運時間，但賣關子式地透露會「有驚喜」。他續言，樂園將會於夏季再推出新優惠吸引港人入園遊玩，更明言會「令人興奮」。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩